Nicolino Grande Aracri al nord tra massoni, politici e imprenditori

di Francesca Chilloni

"Una finestra sul mondo oscuro e pericoloso della mafia calabrese, in cui le alleanze e le rivalità, le tradizioni e leggi non scritte si intrecciano in un labirinto inestricabile di violenza e potere". Così il professor Antonio Nicaso, uno dei maggiori esperti al mondo di ‘ndrangheta, scrive nella prefazione "La storia di Mano di Gomma", scritto dal giornalista cutrese Antonio Anastasi del Quotidiano del Sud. Il libro, uscito per i tipi di Luigi Pellegrini (152 pagine, 14 euro), ripercorre la parabola criminale di Nicolino Grande Aracri, feroce boss di Cutro e Reggio Emilia, al centro di numerosi processi tra cui Aemilia, determinato interprete di un ambizioso disegno di potere.

Dagli esordi come luogotenente di Antonio Dragone (il boss che nel 1982 venne mandato in soggiorno obbligato a Quattro Castella), alla scalata che lo ha portato ad estendere i suoi tentacoli sulle aree economiche che rappresentano la locomotiva d’Italia - l’Emilia-Romagna e la Lombardia - ma anche in Veneto, Liguria, Toscana, Valle d’Aosta, Romania e Bulgaria.

Fino all’arresto e al falso tentativo di accreditarsi come pentito, svelato proprio da Anastasi. Il giornalista, ben conosciuto anche nel reggiano, da trent’anni si occupa del fenomeno ‘ndranghetistico e delle sue impressionanti ramificazioni a livello sia nazionale che internazionale.

Il libro - tra saggistica, cronaca nera e giudiziaria, e narrazione di grande respiro ma sempre aderente alla realtà storica dei fatti - si contraddistingue per il rigore, l’importante apparato documentario, e l’abilità con cui Anastasi mostra di sapersi muovere tra i meandri di una materia complessa e delicata, e mettere in luce i rapporti che, tra Crotone e Reggio Emilia, Grande Aracri "ha intrattenuto con uomini delle istituzioni, massoni, imprenditori, politici e professionisti".

Viene analizzata la capacità del boss di fare sistema, di abbattere muri e confini. La non comune vocazione imprenditoriale di Grande Aracri diventa il tratto caratterizzante della cosca da lui capeggiata. Un aspetto evidente soprattutto in Emilia-Romagna dove il boss di Cutro "sovverte il modus operandi di una ‘ndrangheta che si limita a vessare l’imprenditore conterraneo che non denuncia le estorsioni subite per paura di ritorsioni nei confronti dei familiari rimasti a Cutro". E dove, "perfino i più grossi industriali emiliani, nonostante solide relazioni con coop rosse e istituzioni locali, andavano a braccetto con gli imprenditori di riferimento di un’organizzazione criminale che dispone di enormi capitali che fanno gola anche al nord".