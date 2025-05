Nicolò Melli trionfa in Eurolega con il Fenerbahce: vittoria storica ad Abu Dhabi

Lacrime di felicità per il nostro Nicolò Melli che realizza il sogno di una vita e vince l’Eurolega. Il golden boy reggiano conquista il trofeo più importante con il suo Fenerbahce, superando per 81 a 70 i francesi del Monaco che nel coaching staff avevano anche un altro ex biancorosso, Manuchar Markoishvili. L’ala classe ’91 ha realizzato 5 punti e catturato 3 rimbalzi, ma è rimasto in campo poco più di 17 minuti, condizionato dai falli. Poco importa, perché nella finalissima giocata ad Abu Dhabi – sede stracolma di vip come Ribery, Kukoc, Divac e Parker – l’atleta cresciuto nella Pallacanestro Reggiana salda un conto con il destino. Nel 2018 aveva perso all’ultimo atto nonostante una prova sontuosa.

Quella volta a trionfare fu il Real Madrid, ma Melli – che oggi come allora vestiva la canotta del ‘Fener’ - mise a referto 28 punti e catturò 6 rimbalzi, uscendo comunque tra gli applausi degli avversari che portarono in trionfo un giovane Luka Doncic. Il cerchio si è chiuso sia per lui che per Devon Hall che – proprio come l’atleta di casa nostra – aveva lasciato l’Olimpia Milano di Ettore Messina alla fine della scorsa stagione.

Tornando in città, va ricordato che stasera, a partire dalle 19, la dirigenza, lo staff e la squadra della Unahotels saranno a disposizione dei tifosi per un saluto di fine stagione. Il ritrovo è in piazza Prampolini, di fronte allo ‘StoRE’, nella distesa del ‘Caffè Europa’.

Sarà l’occasione per un ultimo abbraccio da parte della città alla conclusione di una stagione sportiva che ha regalato tanti sorrisi. Per molti dei protagonisti di lungo corso, come il direttore sportivo Filippo Barozzi, ma anche per Momo Faye e per il general manager Claudio Coldebella – che ieri è stato ufficializzato dal Maccabi Tel Aviv sulle note di ‘The Godfather’ - sarà di fatto il passo d’addio prima di iniziare quelle nuove avventure che li porteranno lontano da Reggio.