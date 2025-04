Nidi e scuole d’infanzia: "Cantieri Pnrr, iscrizioni e sedi provvisorie"

Da giovedì 17 aprile aprono le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali. Le domande si possono inoltrare fino al 3 giugno e requisito richiesto alle famiglie è la residenza nel comune di Reggio Emilia, con bambini nati nel 2023, 2024, entro il 31 maggio 2025. Le domande vanno presentate esclusivamente online, collegandosi al sito www.scuolenidi.re.it.

Per compilare e inoltrare le domande d’iscrizione è necessario utilizzare le credenziali Spid e Cie. Tutte le informazioni sono già disponibili sul sito dell’Istituzione.

Novità di quest’anno sono le modalità di gestione della graduatoria per i posti disponibili in relazione all’avanzare dei cantieri finanziati con il Pnrr, in corso o in fase di avvio in sette nidi cittadini: Rivieri/Claudel, Peter Pan, Gianni Rodari, Nilde Iotti, Salvador Allende, Sole e Genoveffa Cocconi Cervi. La conclusione dei lavori è prevista tra aprile e dicembre 2025.

"Per ovviare agl’inevitabili disagi causati dai lavori in corso – ha spiegato Nando Rinaldi, direttore istituzione nidi e scuole d’infanzia – l’amministrazione comunale e l’istituzione, insieme a una commissione formata da una rappresentanza delle famiglie dei piccoli frequentanti le strutture interessate, hanno messo in campo una serie di strategie per andare incontro alle domande delle famiglie e limitare quanto più possibile i problemi. Sono stati quindi ricercati luoghi alternativi ai nidi in cui i cantieri saranno ancora in corso al momento dell’avvio dell’anno scolastico: spazi capaci di accogliere le bambine e i bambini, mantenendo il più possibile il criterio della vicinanza delle sedi provvisorie ai nidi coinvolti nei cantieri e garantendo la continuità di frequenza. Non potendo in questa fase dell’anno scolastico avere certezza della reale conclusione di alcuni cantieri in corso, si è ritenuto importante adottare un principio di cautela e un principio di gradualità nella progressiva apertura di sezioni al termine dei cantieri e all’effettivo rientro nelle sedi originarie".

"Sempre in condivisione con la rappresentanza dei genitori e del personale scolastico – ha aggiunto Federico Ruozzi, presedente dell’istituzione nidi e scuole dell’infanzia – è stata concordata anche la possibilità, nel caso in cui uno o più dei cantieri Pnrr dovessero terminare nel mese di agosto 2025, di posticipare l’avvio dell’anno scolastico dal 1 all’8 settembre, per consentire le operazioni di trasloco e allestimento dei contesi educativi".

Oltre alla ricerca di spazi alternativi è stata inoltre previsto uno sconto del 15 per cento sulle tariffe del nido – che non subiscono aumenti – nel caso non sia possibile mantenere la preparazione del pranzo con cucina interna, fino al suo ripristino. Inoltre, alle famiglie dei bambini che già frequentano i nidi interessati, è stata data la possibilità di presentare domanda di trasferimento oltre i termini previsti. Possono presentare domanda anche famiglie non residenti, ma le loro domande verranno valutate e accolte solo per posti rimasti vuoti dopo l’assegnazione ai residenti. I bambini che già frequentano un nido d’infanzia comunale o convenzionato non devono presentare una nuova domanda di iscrizione. Chi necessita di assistenza può rivolgersi all’ufficio iscrizioni e rette, fissando un appuntamento allo 0522.456401. Nel mese di maggio è possibile visitare gli ambienti e incontrare il personale (il calendario sul sito www.scuolenidi.re.it).

Stella Bonfrisco