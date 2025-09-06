Nidi e scuole d’infanzia, inizia l’anno. Il saluto del Comune ai piccolissimi

Per salutare l’inizio dell’anno educativo 2025-2026 di scuole e nidi d’infanzia comunali, il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari e l’assessora alle Politiche educative Marwa Mahmoud, accompagnati da Federico Ruozzi e Nando Rinaldi, presidente e dirigente di Istituzione scuole e nidi d’infanzia, hanno fatto visita a due poli educativi della città, prima il nido Rivieri – Claudel di via Balzac, recentemente riqualificato, poi la scuola dell’infanzia Michelangelo, in largo Buonarroti.

"Grazie all’impegno e alla dedizione del personale educativo e ausiliario, le scuole sono per bambine e bambini il primo luogo in cui fare esperienza di cittadinanza reale – hanno detto il sindaco Massari e l’assessora Mahmoud – un luogo in cui sono percepiti e rispettati come piccoli portatori di diritti, con competenze da riconoscere e valorizzare, dove imparano ad esercitare questi diritti all’interno di una comunità". "Oggi siamo orgogliosi di poter visitare una scuola riqualificata con un intervento Pnrr – hanno aggiunto – più efficiente e sicura, attendiamo che nei prossimi mesi la chiusura di altri cantieri ci consenta di abbattere le liste d’attesa attivando nuove sezioni".

Dal primo settembre le scuole d’infanzia e i nidi di Reggio Emilia hanno accolto 3.195 bambine e bambini della fascia 0-6 anni. I posti disponibili attivati per questo anno dall’Istituzione scuole e nidi d’infanzia sono complessivamente 3195. Di questi, 1.963 posti sono dedicati alla scuola d’infanzia tra strutture a gestione diretta e convenzionate, mentre i nidi reggiani ospitano in totale 1.232 bimbi. A iniziare una nuova avventura educativa 599 bimbi del nido e 583 bambini e bambini delle scuole d’infanzia che per la prima volta faranno il loro ingrasso nelle strutture reggiane.

Quanto a cantieri, sono 8 le strutture scolastiche dedicate alla fascia 0-6 in cui si sono conclusi o sono in via di conclusione i lavori di riqualificazione resi possibili dal Pnrr. Oltre al Polo per l’infanzia nido Rivieri-scuola Claudel, sono terminati anche una parte dei lavori nella scuola dell’infanzia del Polo d’infanzia Nido Iotti - Scuola Agorà: il rientro delle tre sezioni del nido è previsto a gennaio 2026. Entro fine anno è invece prevista la chiusura dei cantieri al nido Peter Pan e al nido Rodari. Entro fine 2025 è prevista anche la conclusione dei tre cantieri del Nido Genoeffa Cocconi Cervi, del Nido Sole e del nido Allende in via Gattalupa. A questi cantieri si aggiunge infine quello del nido Bellelli, terminato a gennaio 2024.