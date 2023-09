"Nidi gratis in Appennino" Pioggia di fondi regionali

L’impegno complessivo della Regione per il contributo a sostegno delle scuole d’infanzia per la fascia 0-3 anni, in sintesi oltre 70 milioni di euro, non può che essere ben accolto dagli amministratori dei comuni montani dove spesso tengono aperti asili nido per pochi bambini e sono costretti far gravare sui genitori le spese, soprattutto i costi di trasporto.

Dei 70 milioni di euro complessivi annunciati ieri dalla regione Emilia Romagna, si rendono disponibili 6,8 milioni di provenienza regionale, ripartiti tra Comuni e loro Unioni, destinati a qualificare e migliorare nidi d’infanzia e servizi integrativi al nido per i bambini da zero a tre anni, sia pubblici che privati convenzionati.

Circa 27,5 milioni di euro sono la quota del Fondo Nazionale assegnata quest’anno alla Regione per sostenere il sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, e ripartita anch’essa tra i Comuni e Unioni dell’Emilia-Romagna.

La Regione ha deciso di assegnare il 90% di queste risorse, pari a 25 milioni, alla fascia 0-3 anni; 15 milioni finanziati con risorse del Programma europeo Fondo sociale europeo Plus 2021-2027 saranno destinati all’ampliamento dell’offerta educativa.

Inoltre 18 milioni sono destinati alla misura "Al nido con la regione" che, in continuità con gli scorsi anni, garantisce l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie sull’intero territorio regionale, con il completo azzeramento nei Comuni di montagna e delle aree interne. Anche in questo caso le risorse provengono dal Fse+.

La misura sarà integrata con ulteriori 10 milioni di euro predisposti espressamente per i Comuni montani e delle note aree interne.

I comuni della provincia di Reggio Emilia interessati a tale provvedimento sono: Capineti, Casina, Castelnovo Monti, Toano, Ventasso, Vetto, Villa Minozzo, Baiso, Viano e Canossa. Il vicesindaco di Castelnovo Monti, Emanuele Ferrari ha precisato: "Noi siamo ancora in attesa di questo provvedimento e proprio nella recente riunione dell’Unione abbiamo affrontare il tema di come affrontare il nuovo anno scolastico dei bimbi 0-6. Non possiamo che essere d’accordo con la Regione, è fondamentale sostenere i nidi, è un modo per incrementare le nascite".

Settimo Baisi