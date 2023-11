Nidi negati ai lattanti. Il tema è già Agenda 2024

Le amministrative si avvicinano e i temi di dibattito cominciano ad emergere. Il primo, che sta tenendo banco nella politica cittadina in questi giorni, è la decisione dell’Istituzione nidi e scuole di sospendere il servizio di asilo per i lattanti, che negli anni passati accoglieva i bambini di una ventina di famiglie.

"La vicenda denota un’improvvisazione senza precedenti ed è sconcertante perché il tutto avviene nella città famosa per gli asili più belli al mondo", così il capogruppo della Lega in sala del Tricolore, Roberto Salati e il consigliere Alessandro Rinaldi intervengono sul taglio del servizio. "Solo ora, cioè a pochi mesi dalla ripresa del servizio, l’istituzione scopre che le liste d’attesa sono ancora consistenti?", si chiedono i due leghisti.

"Il Comune discrimina decine di piccolissimi cittadini e mette in grande difficoltà economica e logistica altrettante famiglie. Non è possibile pensare che non ci siano altre strade". Usa toni molti critici anche la formazione Coalizione Civica: "Come chiediamo da tempo, è necessario convocare l’assemblea dei sindaci, per capire se nei Comuni limitrofi vi siano posti liberi per i bimbi esclusi, e dare una risposta alle famiglie. E, visto che come Comune le sosteniamo ogni anno con centinaia di migliaia di euro, non è stata chiesta disponibilità e collaborazione alle scuole private e paritarie? Per capire se vi fossero posti o margine per nuove sezioni?".

Meno critica e più costruttiva la posizione di Reggio Emilia in Comune (Rec): "Rifuggiamo facili populismi e riconosciamo pienamente quanto questa città ha fatto negli anni per i diritti dell’infanzia soprattutto legati alla fascia d’età 0-6 e sappiamo che i nidi d’infanzia comunali non sono un diritto bensì una conquista per Reggio Emilia ma proprio per la nostra storia non possiamo rimanere in silenzio – è la premessa della lista di sinistra che in questi mesi sta cercando una sponda con l’ala sinistra Pd in vista delle elezioni del 2024. – Ci siamo posti in dialogo con un campo largo di centro sinistra ma per riuscire a starci a testa alta abbiamo bisogno di vedere un cambio di passo, una discontinuità che tocchi punti chiave tra i quali sicuramente la necessità di fermare le esternalizzazioni dei servizi investendo nelle competenze e non nelle poltrone per dirigenti intoccabili con stipendi fino a 6 cifre che fanno il bello e cattivo tempo della macchina amministrativa lasciando solo una facciata di democrazia rappresentativa. Per noi il cantiere parte ora".