Nidi, rette più leggere. Confermati 53 posti extra. Potenziato l’orario lungo

Riduzione delle rette dei nidi d’infanzia (per i bambini da zero a tre anni) e conferma dei 53 posti extra attivati lo scorso anno in queste strutture. Sono i risultati dell’Istituzione scuole e nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia che, per il quarto anno consecutivo, ha ottenuto il finanziamento del programma europeo Fse+ 2021-2027 con risorse gestite dalla Regione.

Nello specifico la conferma dei posti per l’anno scolastico 2025-2026 vale 280.000 euro, mentre la riduzione delle rette dei nidi (a favore delle famiglie con Isee inferiore a 26.000) è possibile grazie ad un contributo di circa un milione di euro.

Il Programma FSE+ è considerato uno strumento fondamentale per rafforzare il sistema pubblico dei nidi e delle scuole dell’infanzia poiché sostiene politiche di contrasto alla povertà educativa, di pari opportunità di genere e di partecipazione delle donne al lavoro, in coerenza con gli obiettivi europei di ampliamento dei servizi per la prima infanzia. Queste risorse permettono di mantenere e potenziare l’offerta educativa cittadina riducendo le liste d’attesa e promuovendo una città più inclusiva e attenta ai bisogni delle famiglie.

"Si tratta di un risultato importante che conferma l’impegno costante del Comune di Reggio nel garantire accesso, qualità e inclusione nei servizi educativi, valorizzando il diritto all’educazione fin dalla prima infanzia e sostenendo le famiglie nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro", sottolinea l’assessora alle Politiche educative Marwa Mahmoud (in alto a destra).

"Queste risorse – aggiunge Federico Ruozzi, presidente dell’Istituzione scuole e nidi d’infanzia – permettono di mantenere e potenziare l’offerta educativa cittadina riducendo le liste d’attesa e promuovendo una idea di città attenta ai bisogni delle famiglie".

Verrà anche potenziato il tempo prolungato (con attività a scuola fino alle 18.30). Dal prossimo 3 novembre, sarà frequentato da altri 12 bambini dei nidi comunali (per un totale di 127) e da tutti i 317 piccoli di scuola dell’infanzia che ne hanno fatto richiesta.

"Il tempo prolungato – si legge in una nota del Comune – rappresenta una misura concreta di sostegno alla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, che amplia la flessibilità organizzativa per le famiglie e valorizza al contempo la continuità educativa". Le graduatorie, redatte in forma anonima, sono consultabili sul sito istituzionale del Comune nella sezione dedicata all’Istituzione scuole e nidi d’infanzia. Una nuova valutazione delle disponibilità è prevista nel gennaio 2026.