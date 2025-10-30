Nidi, rette più leggere. Confermati 53 posti extra. Potenziato l’orario lungo

Gli speculatori
CronacaNidi, rette più leggere. Confermati 53 posti extra. Potenziato l’orario lungo
30 ott 2025
REDAZIONE REGGIO EMILIA
Il Comune intercetta oltre un milione di euro di fondi europei del Programma Fse+. L’assessora Mahmoud: "Valorizziamo il diritto all’istruzione dalla prima infanzia".

Riduzione delle rette dei nidi d’infanzia (per i bambini da zero a tre anni) e conferma dei 53 posti extra attivati lo scorso anno in queste strutture. Sono i risultati dell’Istituzione scuole e nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia che, per il quarto anno consecutivo, ha ottenuto il finanziamento del programma europeo Fse+ 2021-2027 con risorse gestite dalla Regione.

Nello specifico la conferma dei posti per l’anno scolastico 2025-2026 vale 280.000 euro, mentre la riduzione delle rette dei nidi (a favore delle famiglie con Isee inferiore a 26.000) è possibile grazie ad un contributo di circa un milione di euro.

Il Programma FSE+ è considerato uno strumento fondamentale per rafforzare il sistema pubblico dei nidi e delle scuole dell’infanzia poiché sostiene politiche di contrasto alla povertà educativa, di pari opportunità di genere e di partecipazione delle donne al lavoro, in coerenza con gli obiettivi europei di ampliamento dei servizi per la prima infanzia. Queste risorse permettono di mantenere e potenziare l’offerta educativa cittadina riducendo le liste d’attesa e promuovendo una città più inclusiva e attenta ai bisogni delle famiglie.

"Si tratta di un risultato importante che conferma l’impegno costante del Comune di Reggio nel garantire accesso, qualità e inclusione nei servizi educativi, valorizzando il diritto all’educazione fin dalla prima infanzia e sostenendo le famiglie nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro", sottolinea l’assessora alle Politiche educative Marwa Mahmoud (in alto a destra).

"Queste risorse – aggiunge Federico Ruozzi, presidente dell’Istituzione scuole e nidi d’infanzia – permettono di mantenere e potenziare l’offerta educativa cittadina riducendo le liste d’attesa e promuovendo una idea di città attenta ai bisogni delle famiglie".

Verrà anche potenziato il tempo prolungato (con attività a scuola fino alle 18.30). Dal prossimo 3 novembre, sarà frequentato da altri 12 bambini dei nidi comunali (per un totale di 127) e da tutti i 317 piccoli di scuola dell’infanzia che ne hanno fatto richiesta.

"Il tempo prolungato – si legge in una nota del Comune – rappresenta una misura concreta di sostegno alla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, che amplia la flessibilità organizzativa per le famiglie e valorizza al contempo la continuità educativa". Le graduatorie, redatte in forma anonima, sono consultabili sul sito istituzionale del Comune nella sezione dedicata all’Istituzione scuole e nidi d’infanzia. Una nuova valutazione delle disponibilità è prevista nel gennaio 2026.

