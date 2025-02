"Nido ’Abete Bianco’ spostato?. Il sindaco chiarisca il perché"

Il gruppo consiliare di minoranza ‘Un Avvenire per Villa Minozzo’ chiede, con un’interpellanza al sindaco Elio Ivo Sassi, la motivazione per la quale è avvenuto lo spostamento del nido ‘Abete Bianco’ dai locali della scuola media, recentemente adeguati con una spesa di 90.000 euro, ai locali dell’ex ‘Iori e Olmi’, "fatiscenti, scomodi e palesemente inadeguati al servizio a cui sono destinati", con l’utilizzo di quattro scale da parte del personale addetto al servizio.

Con tale documento il consigliere di minoranza Marco Coriani chiede al sindaco "se corrisponde al vero che il Comune di Villa Minozzo paga 14.000 euro di affitto l’anno alla Croce Verde per l’utilizzo degli ambienti dell’ex ‘Iori e Olmi’, oggi di proprietà di quest’ultima; se corrisponde al vero che il Sindaco, Presidente emerito, risulta essere anche consigliere delegato della Croce Verde per tutti i rapporti bancari, la qualcosa lo porrebbe in una condizioni di incompatibilità come Sindaco di un ente debitore e nel contempo responsabile della struttura proprietaria dell’immobile".

Nell’interpellanza il gruppo di minoranza chiede inoltre al sindaco di Villa Minozzo: se ritenga concepibile che nel servizio della scuola materna i bambini siano trasferiti ogni giorno dalla sede della scuola elementare all’ex sede dei Vigili del fuoco per la mensa e le attività pomeridiane, senza che siano stati sostituiti i sanitari, dimensionati per adulti.

In fine il gruppo interpellante chiede al sindaco Sassi se non ritenga opportuno indire una seduta consiliare aperta alle famiglie interessate sull’argomento relativo agli immobili attualmente utilizzati per i servizi all’infanzia nel territorio comunale di Villa Minozzo. Conclude il consigliere di minoranza Coriani chiedendo che la trattazione di questo documento avvenga nel primo Consiglio utile del comune di Villa Minozzo.

s.b.