Nido Girotondo e primaria Gandolfi, mense premiate dal Ministero

Nido Girotondo e primaria Gandolfi promosse a pieni voti, anche a tavola. Il servizio di ristorazione per il nido d’infanzia Girotondo e per la scuola elementare Gandolfi di Campagnola è stato infatti premiato dal Ministero dell’Agricoltura e dal Ministero dell’Istruzione.

Il Comune riceverà un contributo economico per merito della impostazione biologica del menù e per la qualità dei prodotti impiegati. Il Comune di Campagnola già da anni ha inserito tra criteri per la selezione degli operatori del servizio di ristorazione scolastica, tra gli altri, l’aspetto didattico del servizio, il valore del cibo e la qualità del prodotto fornito per garantire ai ragazzi e alla famiglie l’educazione verso scelte e comportamenti consapevoli, la sensibilizzazione nei confronti delle buone pratiche ambientali, la riduzione degli sprechi e dell’impatto ambientale.

Scelte che hanno indicato una direzione che ha portato al premio ricevuto. Il contributo ministeriale sarà destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica, completamente e interamente suddiviso in favore di tutte le famiglie che usufruiscono del servizio di ristorazione scolastica, e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole, con due laboratori alle elementari per illustrare le proprietà degli alimenti consumati in mensa, sensibilizzando sui temi ambientali.