Nido Rodari: il cantiere anticipa: "Lavori lunghi, ma necessari"

di Ylenia Rocco

Riunione straordinaria per le famiglie dell’asilo nido Rodari in via Cecati, oggetto della convocazione: la chiusura del nido per ristrutturazione anticipata a gennaio e il trasferimento degli alunni in un altro istituto. L’incontro di giovedì scorso ha lasciato tanti interrogativi ai genitori, ad esempio come mai non ci sia stata una comunicazione puntuale nel momento dell’iscrizione a scuola del proprio figlio. I cantieri nell’asilo di via Cecati erano stati calendarizzati per luglio dell’anno prossimo, in effetti. Per fare chiarezza sulla questione, che da giorni tiene banco nella chat dei genitori dell’asilo Rodari, interviene Nando Rinaldi (foto), direttore dell’Istituzione Scuole e nidi d’Infanzia del Comune.

Rinaldi, come mai la necessità di questo trasferimento?

"L’asilo nido Rodari è tra le sei scuole (insieme a Peter Pan, Rivieri, Sole, Iotti e Cervi, ndr) della nostra rete scolastica che sarà ristrutturato con i fondi Pnrr. Parliamo di lavori di riqualificazione, messa a norma e ampliamento della nostra rete di servizi; anche alla luce di un aumento progressivo delle domande sul nido che negli anni abbiamo registrato, in particolare a partire dal 2022".

Ma i cantieri per l’asilo nido Rodari dovevano iniziare a luglio 2025, non a gennaio. Come mai questo repentino cambiamento?

"C’è stato un ampliamento dei tempi di intervento a causa di un ritardo dei primi lavori. Ad oggi abbiamo attivi due cantieri, nelle scuole Peter Pan e Rivieri, che dovranno concludersi entro la prima parte dell’anno prossimo. I bimbi del Rivieri sono stati accolti all’interno del nido Picasso; mentre i bambini del Peter Pan sono stati trasferiti all’interno della scuola dell’infanzia Aquiloni a Rivalta e una sezione all’interno del villaggio Dossetti, vicino al nido Picasso. A marzo 2024 avevamo identificato come oggetto di intervento Pnrr i nidi Cervi e Sole, questo perché avevamo immaginato di liberare gli spazi attualmente occupati dal Peter Pan e dal Rivieri per ospitare il nido Cervi, che sarebbe uscito dalla sua struttura a gennaio, ospitato nell’edificio già allestito in via Martiri della Bettola. Però i cantieri hanno subito un ritardo per la complessità dei lavori, aggiungendo in corsa delle migliorie. In più si è presentata un’ulteriore variante per il progetto dell’asilo Rodari".

Di che tipo?

"Quando abbiamo firmato l’aggiudicazione verbale di assegnazione dei lavori, a novembre del 2023, il cantiere era previsto in 161 giorni; con i tempi ci saremmo stati per trasferire il nido a luglio del 2025 e far rientrare i piccoli a gennaio del 2026. Quando è stato approfondito il progetto però sono stati aggiunti alcuni interventi, come il rifacimento dell’isolante e la posa della copertura, che hanno determinato un ulteriore protrarsi di 8 settimane; i lavori così dureranno 34 settimane. Uscire a luglio del 2025 significherebbe rischiare di non terminare il cantiere a dicembre dello stesso anno".

A questo punto avete già individuato le strutture che ospiteranno gli alunni del Rodari?

"Abbiamo verificato con l’istituto comprensivo Ligabue la possibilità di accogliere due sezioni di nido all’interno della scuola primaria Don Milani, e l’ultima sezione del Rodari nella scuola comunale Balducci, che è a 200 metri dalla Don Milani".

Don Milani e Balducci su quali criteri sono state selezionate?

"Come ho comunicato alle famiglie, il primo parametro è quello di vicinanza alla struttura attuale; il secondo è che nell’istituto accogliente siano disponibili spazi adeguati per i piccoli. Capisco bene la situazione ma c’è un quadro complesso di interventi che stiamo mettendo in campo. Queste sono risorse eccezionali che abbiamo intercettato; oggi possono portare alcuni disagi a chi deve affrontare un trasferimento che era stato annunciato in tempi diversi, ma a lavori eseguiti ne beneficeremo davvero tutti".