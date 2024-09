"Niente alta velocità per la Città del Natale". Il comitato Sava: "Altra beffa per Arezzo"

"L’ennesima beffa per Arezzo". Matteo Galli, presidente del comitato Sava, non risparmia critiche "riguardo al recente rifiuto di Trenitalia di autorizzare fermate straordinarie ad Arezzo per i treni ad alta velocità durante il periodo natalizio" spiega. "Da tre anni, il comitato è impegnato a sollecitare il potenziamento della stazione ferroviaria di Arezzo, richiedendo anche l’istituzione di una fermata alta velocità sulla linea direttissima, in modo da servire non solo la città, ma anche le vallate circostanti e le province limitrofe. L’ennesima beffa per Arezzo si è concretizzata con il diniego di alcune coppie di treni veloci che avrebbero potuto fermarsi nel periodo dei mercatini natalizi, evento che attira migliaia di visitatori da tutta Italia" spiega. "La stazione di Arezzo, nella sua configurazione attuale, non permette la sosta rapida dei treni alta velocità, con un inevitabile impatto sui tempi di percorrenza". Il vicepresidente del comitato, Stefano Chiassai, conferma che attualmente ogni fermata di un treno alta velocità ad Arezzo comporta un rallentamento di circa 12-15 minuti. "Questo tempo aggiuntivo è uno dei motivi principali per cui Trenitalia e gli altri operatori ferroviari sono riluttanti a introdurre ulteriori fermate in città", sottolinea Chiassai. Anche il segretario del comitato, Domenico Alberti evidenzia come la "Città del Natale attiri decine di migliaia di turisti ogni weekend, il che rende il rifiuto di Trenitalia incomprensibile". Galli conclude con una stoccata: "L’idea di aggiungere coppie di treni alla stazione attuale è fuori discussione. Se vogliamo attrarre più treni alta velocità, l’unica soluzione è una stazione in linea sulla direttissima. Anche i detrattori online accettino questa realtà".