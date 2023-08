Niente candidato sul palco. "Consultazioni in corso"

"Estate militante". Massimo Gazza ha fatto suo il cavallo di battaglia imposto dalla segreteria nazionale per descrivere anche Festareggio, con vista alle prossime elezioni europee e soprattutto amministrative. Ma per il segretario Dem ci sarà da guardarsi in casa, in un dibattito sempre più infuocato sul nome da proporre ai cittadini reggiani nel 2024 come sostituto di Luca Vecchi. Il quadro al momento è noto: la prima scelta assoluta rimane l’assessore regionale Alessio Mammi, seppur difficile da convincere; l’altra certezza è evitare a tutti i costi le primarie, sostituite dalla "più grande tornata di consultazioni che la città abbia mai visto – le parole di Gazza ieri -. Abbiamo contattato oltre 1.000 persone, divise in quattro gruppi che comprendono associazioni, personale politico e società civile. E naturalmente le porteremo avanti anche durante ‘La Festa’", prima di tracciare una ‘deadline’: "Entro il 24 settembre finiremo le consultazioni: a quel punto il gruppo dirigente farà la sintesi per elaborare una proposta". Ovvero il nome del candidato sindaco. Sullo sfondo rimane viva la possibilità che in caso di mancato accordo sia lo stesso Gazza in quanto segretario a ‘scendere in campo’ per evitare lo spauracchio primarie. Ma la pista ieri è stata raffreddata dal diretto interessato: "A me piace fare il segretario. Al termine delle consultazioni cercheremo di trovare il candidato che possa rappresentare la miglior sintesi di un’ampia colazione. Il mio nome? Preferirei avere un ruolo di garanzia all’interno di una provincia che manderà al voto diversi Comuni nel 2024". Il sindaco Vecchi peraltro negli ultimi giorni è intervenuto sull’argomento, ribadendo in una intervista a Telereggio come "un candidato civico sarebbe un’innovazione culturale per la quale Reggio potrebbe essere pronta". Non è un mistero che tra i ‘civici’ ci sia anche Stefania Bondavalli che entrerebbe in scena in caso di primarie: "Capisco la continuità, ma non è detto che debba passare per forza da questo strumento" la battuta del tesoriere Medici, mentre Gazza, assieme al vicesegretario Emanuele Cavallaro, ha aggiunto: "In generale il concetto di civico andrebbe ridefinito, altrimenti chiunque rientrerebbe in questa definizione. Di sicuro finite le consultazioni non faremo un podio e una graduatoria, altrimenti sarebbero delle primarie" ribadendo ancora una volta il suo punto di vista sullo strumento. Infine ci sarà spazio anche per Azione: "Vogliamo far sentire tutti dentro un’unica alleanza politica, e con la raccolta firme per il salario minimo abbiamo già avviato i contatti, così come con chiunque si opponga al Governo di centrodestra".

Stefano Chiossi