Niente carcere per i poliziotti penitenziari

Niente custodia in carcere. È la decisione del Riesame riguardante cinque agenti della polizia penitenziaria, finiti sott’indagine insieme ad altri colleghi per l’episodio datato 3 aprile che vede come parte offesa un detenuto della Pulce. Per le cinque guardie il giudice per le indagini preliminari Luca Ramponi non aveva disposto la misura cautelare più dura, chiesta dal pm Maria Rita Pantani in ordine al reato di tortura. La Procura ha impugnato l’ordinanza al Riesame, chiedendo per loro cinque il carcere. Dopo la discussione, fatta mercoledì scorso, è arrivato il verdetto dei giudici bolognesi. Tre indagati sono assistiti dall’avvocato Alessandro Conti, gli altri due dall’avvocato Federico De Belvis. Rimangono tutti e cinque a piede libero. Due di loro sono sottoposti alla sospensione per dieci mesi dal pubblico ufficio per l’ipotesi di falso ideologico nelle relazioni stese sull’episodio. Le difese hanno sostenuto che in questo caso i poliziotti non abbiano tratto alcun vantaggio dalla loro condotta, ma abbiano usato la forza solo per affrontare l’insubordinazione del detenuto. Qualche settimana fa il Riesame aveva invece bocciato il ricorso presentato da altri tre agenti indagati per tortura, confermando per loro lo stop dal pubblico ufficio per un anno e l’obbligo di firma quotidiano. Secondo la ricostruzione investigativa, il 40enne tunisino, a seguito delle sue reazioni verbali, dopo essere stato sanzionato con l’isolamento, sarebbe stato incappucciato, preso a calci e pugni e denudato dagli agenti