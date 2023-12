Niente da fare contro San Lazzaro

Nella 1^ giornata del girone della fase Nazionale, l’Under 17 di coach Consolini viene regolata a domicilio dal San Lazzaro per 79-90. I felsinei hanno tenuto in mano le redini del match per tutto l’arco dei quaranta minuti (17-22; 37-42; 56-65 i parziali).

Unahotels: Bardelli, Carboni, Deme 18, Fornasiero 10, Lusetti 2, Hadzhjev 4, Manfredotti A. 3, Marras, Manfredotti L. 8, Abreu 19, Samb 13, Rinaldini 2. All. Consolini.

I baby biancorossi potranno però rifarsi proprio in casa dei bolognesi. La prossima settimana, infatti, la band di coach Consolini parteciperà al prestigioso Trofeo Bruna Malaguti di San Lazzaro, giunto alla 33^ edizione e a cui prendono parte 16 dei migliori top team italiani. I boys biancorossi cercheranno di emulare la formazione che nel 2015 si aggiudicò il trofeo, guidata dall’MVP della kermesse, Arturs Strautins. c.c.