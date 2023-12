Niente da fare per la neve: ancora un rinvio

Sci a rotelle sull’Appennino, niente neve con temperatura primaverile, rinviata l’apertura delle stagione sciistica al nuovo anno. Però gli operatori delle stazioni del crinale appenninico, che in queste settimane si sono attrezzati per le feste, sono pronti a festeggiare Natale e Capodanno com’è nella tradizione. Nonostante la mancanza di neve, in questi giorni si registra in montagna un incremento di presenze dovuto ai turisti di ritorno ma anche a chi aveva prenotato, in anticipo, una vacanza sull’Appennino. A Cerreto Laghi tutto è pronto per le feste di Natale e di Capodanno, già il centro turistico più attrezzato del crinale ha cambiato volto non solo per le luminarie ma anche e soprattutto per la presenza di turisti che hanno invaso gli alberghi e i numerosi condomini. In questi giorni, come assicura il direttore di Turismo Appennino, Marco Giannarelli, sarà aperto solo il campo scuola che faticosamente è stato preparato con la neve artificiale per fare divertire bambini e neofiti durante le vacanze natalizie. "Restiamo in attesa della neve naturale, prevista per la fine dell’anno – auspica Giannarelli – per realizzare la tradizionale fiaccolata di San Silvestro a cura dei maestri di sci, ma soprattutto per poter aprire appena possibile le nostre piste e iniziare finalmente la stagione sciistica, mai tanto attesa come quest’anno dagli amanti dello sport bianco". Nel frattempo, assicurano tutti gli operatori turistici dell’Appennino, verrà attuata tutta una serie di eventi a cui potranno partecipare turisti e visitatori nelle varie attività in programma a Cerreto Laghi come a Ventasso Laghi e a Febbio di Villa Minozzo. Già prenotati hotel, appartamenti e ristoranti per festeggiare in allegria l’ultimo dell’anno e dare il benvenuto all’anno nuovo uscendo tutti all’aperto per ammirare i fuochi d’artificio che disegnano il cielo delle valli appenniniche.

A questo punto anche gli appassionati di sport invernali sono rassegnati, hanno capito che l’inverno ogni anno tarda ad arrivare e quindi aspettano la neve di fine anno per andare a sciare sulle piste dell’Appennino che, rispetto a quelle delle Alpi, hanno almeno due vantaggi: sono più vicine a casa e costano meno perché lo skipass l’hanno mantenuto al prezzo della scorsa stagione.

s. b.