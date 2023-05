Niente festa per gli 80 anni Berti: "Sono ferita dall’alluvione"

di Luciano Manzotti

"Troppo dolore per la mia terra". Orietta Berti non festeggerà il suo compleanno il prossimo primo di giugno. E farà invece una donazione alle zone alluvionate. Lo ha dichiarato giovedì scorso, durante l’evento benefico per la Croce Verde “Cars &Art”, dove erano presenti anche altri artisti reggiani.

"Di solito, gli anni scorsi, quando ero libera da impegni, festeggiavo il compleanno con la mia famiglia e con gli amici più stretti – ci racconta la cantante reggiana, nata a Cavriago il primo giugno del 1943 –. L’Emilia-Romagna è la mia terra e ne vado orgogliosa. Guardo le immagini, ascolto tutte le notizie che riguardano il disastro che ha colpito la mia regione al cuore così da un momento all’altro e provo un grande dolore. Ricordo le mie vacanze da ragazzina a Rimini, tutte le estati a Casalborsetti vicino a Ravenna, dove portavo i miei figli da piccoli al mare. I ricordi salgono e non mi abbandonano. Tantissime serate da quelle parti, dove ho sempre trovato un pubblico caloroso ad applaudirmi". Commossa e profondamente provata, l’Orietta nazionale racconta come questo dramma l’abbia profondamente colpita negli affetti e nelle amicizie. "Ho ancora tantissimi amici in Romagna. Uno di loro, Gianpaolo, di tanto in tanto collabora anche con me. È un mio ammiratore da quando era un bambino. Vive vicino a Lugo, anche lui ha subito danni gravissimi alla sua abitazione, oltretutto acquistata da poco tempo". Nonostante i mille impegni, la registrazione di videoclip delle sue nuove canzoni ( “Il coraggio di chiamarlo amore”, in cui canta la violenza sulle donne e “Diverso”, dove tratta il delicato tema della diversità, ndr), Berti ha uno sguardo lucido e pieno di commozione sul dramma dell’alluvione che ha stravolto i destini di tanti nostri conterranei. "Gli emiliani e i romagnoli hanno un carattere forte. Sono persone sincere, dirette, laboriose. Sono sicura che sapranno rimboccarsi le maniche e lottare contro questo terribile evento, con la dignità che li contraddistingue".

Intanto Croce Verde, che in questi giorni porta aiuto in Romagna, ha ricevuto una donazione da Cellularline, punto di riferimento a livello europeo nel mercato degli accessori per smartphone e tablet: 15 pacchi contenenti carica batterie di emergenza, carica batterie usb, auricolari, cavi dati usb da fare arrivare nelle zone messe in ginocchio dal maltempo.