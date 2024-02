Niente illuminazione alla rotatoria: "L’impresa non rinnova il contratto"

Da tempo si chiede maggiore sicurezza alla rotatoria di recente realizzata all’ingresso del centro abitato a Sorbolo Levante, a Brescello, accanto a un’area destinata a futuro centro commerciale. Si chiede in particolare un potenziamento della pubblica illuminazione per rendere maggiormente visibile la rotatoria, soprattutto a chi arriva dal lungo rettilineo dell’ex Statale 62. Non solo l’illuminazione non è aumentata, ma nei giorni scorsi l’impianto è risultato non funzionante. Della questione si è interessato il sindaco Carlo Fiumicino: "Dopo diversi solleciti – spiega il primo cittadino – sono stato informato che il contatore è stato rimosso per il mancato rinnovo del contratto di cantiere da parte dell’impresa edile impegnata nella costruzione del nuovo supermercato. Enel si è resa disponibile per il tempestivo intervento di riattivazione della linea elettrica, a fronte del rinnovo del contratto di fornitura da parte dell’impresa, che abbiamo già sollecitato con insistenza. Una situazione assurda e paradossale che non verrà minimamente sottovalutata affinché si ripristinino le condizioni ottimali di visibilità stradale per garantire la sicurezza degli automobilisti".

Da tempo quella rotatoria viene ritenuta di dimensioni troppo limitate rispetto alla situazione di traffico dell’importante tratto di strada che l’attraversa. E a più riprese il Comune ha sollecitato interventi per il potenziamento dell’illuminazione, per aumentare la sicurezza.

Antonio Lecci