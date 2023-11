Niente iscrizioni per i lattanti. Le opposizioni non ci stanno:: "Convocate i genitori esclusi"

Desta scalpore la lettera pubblicata in questi giorni sul sito dell’Istituzione Nidi e Scuole, che comunica ai cittadini di non poter attivare le iscrizioni nei nidi per i bambini nati tra l’1 giugno e il 30 settembre scorsi. Il semaforo rosso, viene spiegato, deriva dalle liste d’attesa già numerose per i nati nel 2021, nel 2022 ed entro maggio 2023. Inoltre i cantieri attivati grazie alle risorse del Pnrr comporteranno spostamenti provvisori con l’utilizzo di spazi che abitualmente venivano dedicati all’apertura delle sezioni dei cosiddetti piccolissimi (meno di un anno), secondo una novità introdotta dal 2013. La decisione dell’ente è per il consigliere provinciale di Forza Italia Davide Ganapini "inaccettabile". Di fatto, spiega il consigliere "siamo di fronte a giovani madri che avevano pianificato il rientro al lavoro", dunque "il Comune dimostri realmente a fatti e non solo a parole di essere un’eccellenza nel settore infanzia e di essere a misura di famiglia". Come? "Convochi immediatamente i genitori esclusi e attivi immediatamente un confronto mettendosi anche in ascolto di quelle che potrebbero essere le proposte dei cittadini, attivando eventualmente convenzioni con strutture private che possano offrire lo stesso servizio", conclude Ganapini. Paola Soragni, consigliera del M5s in sala del Tricolore, sottolinea invece: "La nostra amministrazione Pd spende un milione di euro (del Pnrr) per tre mense scolastiche, decide di disporre mense dove non c’è il tempo lungo e le toglie dove ci sono già, come alla scuola Bruno Ciari, esternalizzandole alla Cir". Poi "non dà la possibilità ai genitori di lasciare i bimbi all’asilo perché non ci sarebbero posti". Insomma, conclude la pentastellata, "l’attuale amministrazione Pd, che da vent’anni vive sugli allori di chi era veramente di sinistra, è invece senza capo né coda".