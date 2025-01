Niente panico con Hendel. Risate amare al Bismantova

Paolo Hendel è questa sera al Teatro Bismantova di Castelnovo Monti con lo spettacolo "Niente panico", che ha inizio alle 21. Un monologo scritto da Hendel in collaborazione con Marco Vicari, con la regia di Gioele Dix: un viaggio comico tra paure pubbliche e paure private. "Si sa, ogni epoca ha i suoi disastri e le sue guerre, ma finora, per quante cose brutte noi umani abbiamo combinato nei secoli, la nostra sopravvivenza su questo pianeta non era messa in dubbio. – Dice Paolo Hendel. - Non dico singolarmente, che in questo mondo ciascuno di noi va e viene in un attimo come niente fosse e il più delle volte senza lasciare traccia alcuna. No, intendo come genere umano. Ogni volta i più ottimisti potevano sperare che la follia umana di una guerra, per esempio, a un certo punto sarebbe temporaneamente passata lasciando che gli uomini, pur non meritandoselo, seguitassero a popolare la Terra. Insomma, ti potevi permettere il lusso di avere un po’ di fiducia, un briciolo di ottimismo nel domani e alla fine si viveva abbastanza serenamente tenendo sotto controllo ansie e paure". Ancora una volta ridere di tutto è l’antidoto più efficace contro le tante paure di questa non facile epoca. Paolo Hendel - comico fiorentino noto al pubblico per le partecipazioni televisive a Mai dire gol con la Gialappa’s band e cinematografiche in A Ovest di Paperino di Alessandro Benvenuti, La notte di San Lorenzo dei fratelli Taviani, Speriamo che sia femmina di Mario Monicelli- torna al Bismantova dopo dieci anni per raccontare le proprie e le altrui paure.

Info: www.teatrobismantova.it s.bon.