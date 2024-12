"Niente petardi a Capodanno". L’iniziativa a difesa degli animali

Si sono ritrovate alcune decine di persone, insieme ai loro amici a quattro zampe, per una camminata in centro storico, ieri mattina a Correggio, per un evento promosso dalla Scuola di Pupi e dal Rifugio Berner Rescue Center Italia, per sensibilizzare contro l’utilizzo dei fuochi d’artificio nella notte di San Silvestro. Una passeggiata pacifica con la presenza dei cani, oltre che con i cartelli "No Botti", che invitano a evitare l’uso dei giochi pirotecnici, in particolare quelli rumorosi che hanno effetti negativi per molti animali, anche domestici.

I cani sono stati dotati di un foulard, bandana o fazzoletto rosso, mentre i loro padroni hanno retto i cartelli con le scritte "No Botti". "È stato escluso l’uso di oggetti rumorosi come trombe e fischietti, nel rispetto della motivazione della camminata e nel rispetto degli altri", hanno dichiarato gli organizzatori.