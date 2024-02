Niente prima a Gavassa: "Sconfitta politica"

La notizia trapelata in questi giorni che nell’anno scolastico 2024-25 la scuola elementare di Gavassa non potrà aprire le porte ai bambini della classe prima, oltre a creare un notevole disagio alle famiglie coinvolte, sta creando un notevole rammarico in tutta la comunità della nostra frazione. Se è vero che la scuola e i nostri bambini rappresentano il futuro di una comunità, il fatto che la scuola elementare non attivi la prima classe è sicuramente da vedersi come una sconfitta e un motivo di preoccupazione, ma in questo caso non dovuto al tanto blasonato calo demografico, quanto al fatto che le istituzioni dimostrano, ora più che mai, di non aver messo in campo la necessaria progettualità, sensibilità ed attenzioni alle esigenze delle famiglie e di non aver investito in questi anni per far crescere e migliorare i servizi offerti ai nostri ragazzi. I bambini che avrebbero il diritto per stradario di frequentare la futura prima a Gavassa sarebbero infatti circa 20, numero certamente non in calo rispetto ad altre annate. Peccato che le esigenze e la composizione familiare negli anni sono cambiate, portando sempre più famiglie ad aver bisogno di un servizio scolastico che comprenda la mensa e il doposcuola per permettere anche alle madri di mantenere il proprio lavoro. Il Comune di Reggio Emilia, il provveditorato, le Istituzioni tutte dove sono di fronte a questa esigenza? Il considerare i bambini come un numero e costringere le famiglie ad iscrivere i loro figli in scuole lontane dalla loro abitazione e dalla comunità in cui vivono, magari pur avendo già fratelli più grandi da accompagnare nella scuola di Gavassa, non può essere vista come una soluzione ma un ulteriore disservizio (...) Constatiamo con rammarico che in questi “dieci anni di innovazione” non ci sia stata la capacità trasformare il servizio scolastico. Non può pertanto passare inosservato che gli investimenti nelle scuole figurano solo in un breve passaggio finale del lungo discorso di commiato del nostro sindaco e dell’amministrazione locale al teatro Valli. A cosa servono le opere di compensazione, ciclabili, marciapiedi se poi viene minata alla base la possibilità di creare legami veri tra famiglie e tra bambini? Terminiamo dicendo che Gavassa non vuole essere considerata solo un quartiere dormitorio, una merce di scambio e di compensazione, un’area di parcheggio a servizio dei megaconcerti della città.

I rappresentanti dei genitori