Niente revoca del 41 bis. Il capo resta ‘all’asciutto’

Francesco Grande Aracri, 71 anni, condannato per associazione mafiosa con ruolo di vertice nel processo ’Grimilde’, dovrà proseguire la detenzione al regime 41 bis. Lo ha deciso la Cassazione per il 71enne che è uno dei fratelli del boss di Cutro Nicolino Grande Aracri e per molto tempo ha abitato a Brescello. Nel dicembre 2023 il ministero della Giustizia decise di prorogargli il ’carcere duro’, sospendendogli il regime ordinario per due anni. La difesa di Grande Aracri propose reclamo al tribunale della Sorveglianza di Roma che nel marzo di quest’anno lo ha respinto.

Il 71enne si è poi rivolto alla Suprema corte, che il 25 settembre ha dichiarato inammissibile il suo ricorso: "Nel provvedimento impugnato si rinvengono congrue valutazioni basate su specifici elementi - spiegano gli Ermellini - sul fatto che non può dirsi venuta meno la sua capacità di mantenere i collegamenti con la cosca di ‘ndrangheta ancora operante a Reggio e ancora composta da soggetti a lui legati, tra i quali anche gli stretti familiari". Grande Aracri aveva lamentato sia l’omessa valutazione dell’attualità delle condizioni di applicazione del 41 bis, sia la carenza della motivazione. Si proponevano "una rivalutazione del suo complesso vissuto criminale e un’alternativa ricostruzione delle vicende della cosca", ma secondo la Cassazione "si ammetteva anche che in una sentenza non ancora definitiva, seppur utilizzabile per la decisione, si attestava un ruolo di vertice nella cosca". Grande Aracri fu dapprima condannato per associazione mafiosa a 3 anni e mezzo nel processo ’Edilpiovra’ per fatti contestati sino al 2003, sentenza diventata definitiva nel 2008. Nel 2013 fu sottoposto alla sorveglianza speciale e scattarono le misure di prevenzione patrimoniale, per poi arrivare alla confisca di beni e alla loro restituzione alla comunità brescellese, come un capannone industriale trasformato in sede della Protezione civile. A partire dagli approfondimenti che riguardarono anche la sua figura, si arrivò nel 2016 a una decisione clamorosa: lo scioglimento del Comune di Brescello per il rischio di infiltrazioni mafiose.

Nel 2019 scattarono gli arresti dell’operazione ’Grimilde’ coordinata dal pubblico ministero Beatrice Ronchi della Dda di Bologna, che toccarono lui, altri parenti stretti e la cerchia di complici. Lui, di nuovo accusato di associazione mafiosa, fu rinviato a giudizio. In settembre la Cassazione ha emesso la sentenza per gli imputati con rito ordinario: il ricorso da lui presentato è stato dichiarato inammissibile ed è stato quindi confermato il suo ruolo apicale nella cosca, come avevano sancito i giudici in Appello che gli avevano aggravato la condanna a 24 anni (in primo grado 19 anni e mezzo, non era stato riconosciuto come capo), definendolo nelle motivazioni "’ndranghetista moderno, teso a operare con modalità più morbide, sofisticate e insidiose come la falsa fatturazione". Tra le parti civili, Regione, Comuni di Brescello, di Reggio e di Cadelbosco, Libera e Avviso pubblico, Cgil, Cisl, Uil, presidenza del Consiglio dei ministri.

Alessandra Codeluppi