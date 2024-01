Niente sci, si pranza e si passeggia

Delusi gli appassionati dello sport bianco per queste vacanze natalizie trascorse senza neve in Appennino; anche per quest’ultimo weekend dell’Epifania le previsioni meteo annunciano una perturbazione in arrivo che comincia con la pioggia per poi, forse, mutarsi in neve sull’Appennino.

Per gli albergatori della montagna reggiana, soprattutto delle stazioni sciistiche, non è certo andata bene, sono saltate molte prenotazioni a causa della mancanza di neve e, a conti fatti, l’economia degli operatori – come ha fatto notare Marco Giannarelli, gestore degli impianti di risalita – ha perso oltre il 50% della stagione. E’ andata meglio al settore della ristorazione che, almeno nelle giornate classiche di festa, ha fatto il pieno attraendo nuovi clienti. Il vero buco è stato causato dalla totale assenza di neve che ha lasciato fermi al palo gli impianti sciistici delle stazione dell’Appennino reggiano. A Cerreto Laghi, Ventasso Laghi e Febbio di Villa, sono saltate le tradizionali fiaccolate e i fuochi d’artificio perché l’ultimo dell’anno diluviava.

Proprio domani Cerreto Laghi voleva festeggiare i suoi 70 anni di attività sportiva con i persosaggi dello storico Marabù di Reggio (nato negli stessi anni), e la storia della musica 80/90 fino ad oggi. L’evento, che non si può festeggiare senza neve, è stato rinviato alla grande festa di carnevale il 10 febbraio prossimo: il Marabù arriverà a Cerreto Laghi e dalle 16 a tarda sera si ripercorrerà la storia della discoteca e della stazione cerretana. Gli operatori delle stazioni invernali si erano preparati per quella che sembrava una stagione ’all’antica’, considerata la discreta nevicata dell’8 dicembre scorso (festa dell’Immacolata), ma poi tutto è stato spazzato via dal vento e dalla pioggia con una temperatura anche troppo gradevole.

Soddisfatti invece i commercianti, più di tutti quelli di Castelnovo Monti che, d’intesa con l’Amministrazione comunale, hanno saputo organizzare iniziative molto attrattive con mostre e concerti musicali. Le giornate di bel tempo dai toni primaverili, come quella di ieri, hanno favorito gite ed escursioni alla scoperta di una montagna diversa con orizzonti trasparenti che mostrano una natura inconsueta. Da Canossa a Vetto, Carpineti, Casina, Toano, Castelnovo Monti, fino ai comuni del crinale appenninico Ventasso e Villa Minozzo, i turisti in cammino hanno avuto l’opportunità di fare passeggiate ed escursioni con visite ai luoghi storici e naturalistici della montagna, dal Castello matildico di Carpineti alla Pietra di Bismantova con visita al nuovo centro "Laudato Si’", da poco restaurato del Parco Naziomale dell’Appennino tosco emiliano.