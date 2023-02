Niente tassa sulle distese se il bar non ha le slot

Zero tasse comunali per chi apre un’attività in centro storico a Rubiera. L’amministrazione ha annunciato provvedimenti per aiutare i commercianti del centro storico. Tra i provvedimenti i tre anni di esenzione sulla tarip-tassa rifiuti fino a 250 mq di superficie e la tassa sulla pubblicità sull’insegna gratuita fino a 5 mq. Tassa sulle distese cancellata fino a 50 mq per bar senza slot machine, mentre 15 mq sono gratuiti per i negozi. Gli incentivi sono in vigore nel 2023, l’obiettivo del Comune è di agevolare l’apertura di altre attività.

"Nonostante le difficoltà di bilancio legate alle bollette – dice il sindaco Emanuele Cavallaro – abbiamo voluto per il 2023 continuare a incentivare chi decide di investire nel nostro centro storico. Crediamo che ogni nuova vetrina che si apre sia un vantaggio per l’offerta commerciale complessiva e dunque per tutta l’economia del centro".

Per il primo cittadino si tratta di "misure che avevano avuto in alcuni casi carattere straordinario in epoca Covid e che vengono riconfermate in modo stabile". Cavallaro spiega che chi apre un nuovo negozio o bar "non dovrà pagare la tassa sulla distesa fino a 50mq se non ha le slot machine come scelta etica. Non deve pagare l’imposta pubblicitaria sull’insegna fino a 5 mq. Soprattutto per i 250 mq da esercizio di vicinato non pagherà la tassa rifiuti. A parte quest’ultima misura, che ha un limite di tre anni, le altre valgono anche per gli esercizi già presenti in centro". Il sindaco ricorda che "ci sono altri costi e altre imposte non comunali da affrontare. Però credo che questa attenzione possa essere utile a chi vuole partire con una nuova attività".

Matteo Barca