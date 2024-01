Niente tasse comunali per chi apre un negozio

Importanti aiuti del Comune di Rubiera per supportare i nuovi commercianti del centro storico.

In un momento particolarmente difficile, nella redazione del bilancio di previsione del 2024 il Comune di Rubiera ha deciso di ‘rinvigorire’ il pacchetto di sgravi fiscali dedicati a chi decide di aprire una nuova attività nel centro storico del paese: via la tariffa rifiuti per tre anni, via il canone di occupazione del suolo pubblico e anche niente tassa sull’insegna.

"In pratica vengono azzerate le tasse comunali a chi decide di aprire una nuova attività in centro – spiega il sindaco Emanuele Cavallaro –. A questo va aggiunto che negli ultimi anni è stato semplificato il regolamento delle attività alimentari ed è dunque più semplice aprire bar e pubblici esercizi in genere anche in edifici storici".

Il primo cittadino rubierese conferma l’impegno dell’amministrazione comunale per aiutare i commercianti.

"Purtroppo per un negozio o un bar – evidenzia Cavallaro – non sono certo le tasse comunali ad essere il problema principale, dal punto di vista fiscale. Quello che possiamo fare noi è rinunciare a questa entrata perché crediamo che mantenere popolato il più possibile il centro sia fondamentale per tutto il paese e non solo per le attività interessate".

Non sono ovviamente esenzioni illimitate.

L’esenzione per la tariffa rifiuti riguarda i primi 250 mq dei negozi, la dimensione appunto delle cosiddette attività di vicinato. L’esenzioni per l’occupazione del suolo pubblico nel caso di bar e ristoranti è disponibile fino a 50 mq solo se il locale non ha al suo interno slot machine. L’esenzione sulla tassa per la pubblicità riguarda invece un’insegna fino a cinque mq.

"Diciamo che così, comunque, a Rubiera è possibile aprire un negozio o un bar in centro storico senza pagare, per tre anni, alcuna tassa al Comune rimanendo esentati anche dal pagamento persino della tariffa rifiuti – osserva il sindaco Cavallaro –. Abbiamo potenziato quelle che erano alcune agevolazioni previste in fase Covid. E’ abbastanza? Probabilmente no. Però è qualcosa di tangibile".

Il sindaco ha inoltre annunciato che il Comune studierà poi "altre forme di agevolazione: per ora, col fisco, abbiamo fatto credo tutto ciò che era possibile fare".

Matteo Barca