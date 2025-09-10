Niente telefoni tra i banchi: "Va tenuto dentro la busta. Chi lo porta lo sorveglia"

di Giulia Beneventi

Ciò che al liceo Matilde di Canossa negli ultimi due anni è avvenuto solo per le classi prime e seconde, a partire dal prossimo 15 settembre varrà per tutti gli studenti (circa 1.500). Arrivati a scuola il telefono viene riposto in un’apposita sacca numerata e recuperato a fine giornata scolastica. No, non si userà nemmeno durante l’intervallo: questo è, in effetti, il vero cambiamento per gli studenti delle scuole superiori, arrivato con le ultime disposizioni dal Ministero. Ogni istituto è libero di organizzarsi come ritiene, se con apposite buste o scatole; c’è chi, per l’appunto, è già attrezzato e deve solo implementare la novità applicandola a tutte le classi.

In un’epoca in cui il cellulare racchiude in sé uno scrigno di funzioni che appaiono indispensabili a ogni età, la cosa non poteva non suscitare "reazioni contrastanti" dice il dirigente del liceo Canossa, Daniele Cottafavi. "C’è chi pensa che sia una soluzione positiva, perché i ragazzi sono ormai troppo dipendenti dal telefono – spiega – mentre c’è chi ritiene che con i divieti si rinunci di fatto a educare". "Certamente questo è un tema – precisa subito –. Viene da chiedersi, pur essendoci questo divieto e anzi proprio avendolo imposto, cosa succede poi quando i ragazzi escono da scuola? Come reagiscono? D’altra parte la normativa è chiara e spetterà a noi valutarne gli effetti nel corso del tempo. La nostra speranza è che gli studenti in un qualche modo si ’disintossichino’ dal cellulare e che ci sia un rilancio delle relazioni intepersonale. In sostanza, che stiano meno col telefono in mano e chiacchierino di più tra di loro".

Tale bene privato, in molti casi anche di un certo valore economico, sarà però sorvegliato nell’arco della mattinata? "I ragazzi non sono obbligati a portare il telefono a scuola – premette il dirigente –. Perciò dal momento in cui lo studente sa che se lo porta lo deve riporre in una tasca o in un contenitore tutto il giorno, sa anche che ne sarà responsabile". Scuola e famiglie, d’altra parte, sono raggiungibili sempre alla ’vecchia maniera’. "C’è il centralino, funziona oggi così come funzionava prima dell’arrivo del cellulare – conclude Cottafavi –. Come scuola, noi dobbiamo garantire che nessuno di estraneo possa entrare liberamente nell’istituto".