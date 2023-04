Niente via per Norma Cossetto: la maggioranza resta in silenzio

Il gruppo di maggioranza del Comune di Castellarano, da noi interpellata dopo il critico intervento della minoranza, preferisce non rispondere, per ora, alle polemiche del gruppo ‘Centrodestra per Castellarano’ dopo che il consiglio comunale ha bocciato la mozione dell’opposizione presentata per l’intitolazione di una via, piazza, strada, scuola o altro luogo pubblico di Castellarano alla giovane istriana (uccisa dai partigiani jugoslavi) Norma Cossetto, medaglia d’oro al merito civile conferita dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. La maggioranza non esclude d’intervenire sulla vicenda nei prossimi giorni. La consigliera Anna Maria Cigarini, come riferito ieri, aveva sottolineato che con "sterili e ridicole motivazioni ci è stato risposto dalla maggioranza che non si possono equiparare tutte le vittime delle guerre. Forse per il Comune di Castellarano esistono martiri di serie A e martiri di serie B".