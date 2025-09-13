Nikita al Chinois: "Dopo tanta fatica sono in Serie A"

Anche Reggio Emilia sarà sul palco del Chinois di Ibiza, uno dei club più conosciuti in tutto il mondo per la sua proposta musicale. Tra i nomi selezionati da Kerri Chandler (figura cardine della scena house a livello globale) per far parte della residency “Kaoz Theory”, c’è anche Nikita Vougel, dj e producer che arriva proprio dalla Città del Tricolore e che giovedì 25 settembre sarà sul palco assieme ad altri grandi artisti.

Un traguardo significativo, che non solo legittima la sua crescita artistica, ma anche per la città e l’intera scena elettronica italiana. Nikita è infatti la prima reggiana a entrare all’interno di un progetto di così ampio respiro: "È una bella responsabilità anche perché rappresento la nostra città. Sono emozionata, ma anche molto carica. Dopo tanta fatica posso dire di essere arrivata in Serie A", racconta Nikita con voce emozionata, ma determinata. Per lei si tratta di un ritorno sui palchi dell’isola iberica. Lo scorso anno aveva infatti preso parte agli Ibiza Global Festival: "Un’esperienza pazzesca. Rispetto ad allora mi sento molto più in controllo del dance floor e della costruzione del set. Un anno di esperienza in più fa tanto".

Nikita viene da una famiglia dove la musica è di casa, una passione che si tramanda di generazione in generazione. L’avvicinamento al mondo della musica elettronica avviene però quasi per caso, dopo un viaggio a Istanbul: "Ascoltavo principalmente metal, ma da quel momento mi si è aperto un mondo. Da lì ho iniziato subito a studiare i generi: la techno, l’electro, l’house".

Da lì le prime serate a cui ha fatto seguito la creazione del suo brand Bohemien Club, che le ha permesso di arrivare a Berlino, facendosi conoscere a livello internazionale e portandola a collaborare anche con Slow Motion e Mannequin Records. La scena berlinese ha anche influenzato il suo stile: "Sono partita con la techno, poi ho esplorato suoni più cupi come l’electric o la dark wave. In generale si è proprio evoluto il mio gusto, ma perché andando avanti nel tempo cambia anche la tua percezione del suono", racconta Nikita. Un successo raggiunto con tante difficoltà, anche a causa di un ambiente che ha più volte tentato di respingerla: "è un mondo estremamente maschilista e per nulla meritocratico, da cui hanno provato più volte a farmi fuori. Io in questo momento ho eventi a Ibiza, a Monte Carlo, a Londra, ma non a Reggio Emilia. Qui non riesco a suonare".

Tanti i momenti difficili con cui ha dovuto confrontarsi sin dagli esordi, ma che non l’hanno mai spinta ad abbandonare i suoi sogni: "Negli anni ho sofferto tantissimo, perché non mi è mai stata data la possibilità di dimostrare il mio valore, anzi spesso hanno provato a mettermi i bastoni tra le ruote. Ma io sono troppo determinata e ambiziosa per mollare".

Proprio per questo Nikita ci tiene a sottolineare un messaggio rivolto a tutte le colleghe in giro per l’Italia: "Quello che voglio dire ad altre ragazze che come me stanno vivendo situazioni di questo tipo è che si può fare, non arrendetevi". In questo è stato fondamentale il sostegno di chi c’è sempre stato: "Ringrazio profondamente la mia famiglia e i miei cari per il sostegno incondizionato. Dedico questo momento a mio cugino Christian Pellacani, che è sempre con me".

Dopo un’estate trascorsa nei club di tutta Italia, tra cui la Villa delle Rose di Riccione dove ha attiva una residenza che proseguirà anche in inverno, Nikita terrà ora diverse serate in tutta Europa, da Montecarlo a Londra.