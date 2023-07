Nikola è arrivato a Bibbiano Il 2 agosto il ricovero a Reggio per il bimbo ucraino malato

di Nina Reverberi

Nikola è arrivato a Bibbiano, Il bimbo ucraino (nella foto con la mamma) soffre della ’sindrome di Menkes’ e senza l’intervento del farmacista bibbianese Marco Ternelli, che gli prepara un medicinale salva vita, avrebbe avuto poche speranze di una vita normale. Una gara di solidarietà che ha visto in primo piano Giangiacomo Papotti che ha organizzato le iniziative per portare il piccolo in Italia.

Il 2 agosto Nikola verrà ricoverato a Reggio nel reparto di Neurologia Pediatrica diretto dal professor Carlo Fusco (che segue insieme a un altro centro nel bolognese gli ammalati della ’sindrome di Menkes’ in regione). La speranza è che questa storia possa diventare un altro miracolo della val d’Enza. Il ricordo va alla vicenda di Yulia, giovane russa che sembrava destinata alla sedia a rotelle e per la quale si mobilitarono lo stesso Papotti e la comunità.

Yulia nel 1992 approdò a Cavriago, colpita da una terribile malattia - l’artrite reumatoide giovanile - che l’avrebbe condannata alla carrozzina. Un’imponente campagna di solidarietà prima a livello locale, poi nazionale ha permesso a quella ragazzina di otto anni di essere oggi una mamma felice con una vita ’normale’.

Quando ha saputo che Nikola doveva recarsi con la madre a Roma, Yulia (che abita nella capitale) ha voluto essere presente per un incontro che è sembrato un passaggio di testimone perché "se lo vogliamo, le favole esistono davvero".

"La nostra comunità bibbianese - dice Papotti - non poteva accettare l’idea che noi non saremmo più stati in grado di sostenere i costi economici della farmacia Galenica di Marco Ternelli nell’inviare il farmaco salva vita al piccolissimo Nikola. Accettare questo, sarebbe stato come una sentenza di morte. Ma se vogliamo cambiare il destino, occorre che la comunità collabori e faccia gioco di squadra. Infatti nell’alloggio bibbianese offerto alla famiglia grazie al cuore di un bibbianese di origine, possiamo vedere ora un lettino per Nikola offerto da una mamma, un po’ più in là un pacco di biscotti di un’altra mamma bibbianese, dei pannolini per bimbi offerti da un’altra mamma, una riparazione idraulica offerta da un papà. Insomma ora Nikola e il suo piccolo nucleo familiare possono dimenticare il rumore della guerra a Odessa e sperare che la nostra medicina occidentale faccia il miracolo".

Il 2 agosto è la data di un appuntamento speciale: Nikola verrà ricoverato in Neurologia Pediatrica di Reggio diretta dal professor Fusco, uno dei luminari in Italia nel campo della ’sindrome di Menkes’.