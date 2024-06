Nini a capo della Sanità Pubblica,. Lattuada all’Emergenza-Urgenza

Nominati due nuovi direttori di dipartimento dell’Ausl. La dottoressa Ivana Lattuada a capo dell’Emergenza-Urgenza, mentre la dottoressa Antonia Nini sarà alla guida della Sanità Pubblica. Il 22 e 23 maggio scorso si erano svolte le votazioni per l’individuazione della terna di direttori di struttura complessa per i due dipartimenti. L’individuazione da parte del direttore generale avviene entro la terna di candidati risultante dalle preferenze espresse dal Comitato di Dipartimento. Il dg può comunque nominare un profilo non indicato in terna. La nomina avviene con delibera del direttore generale.

La dottoressa Nini (foto a sinistra), in forza all’Ausl Irccs dal 1992, dotata di spiccate capacità relazionali, ha maturato negli anni una grande esperienza negli ambiti della medicina legale e della gestione del rischio clinico. Dal 2021 è direttore dell’omonima struttura complessa dell’Ausl di Reggio. La dottoressa Lattuada (foto a destra), in forza all’Ausl Irccs di Reggio dal 1995, è direttore della struttura complessa di pronto soccorso e medicina d‘Urgenza dal 2023. Avvezza al lavoro di squadra, dal 2008, da quando è stato istituito, ha diretto l’Obi - Osservazione breve e intensiva.

"Si tratta di due ottime professioniste – commenta la dg Cristina Marchesi –. L’esperienza, la preparazione e le capacità organizzative maturate nel tempo consentiranno loro di lavorare bene".