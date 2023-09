Nironi Ferraroni: "L’opposizione resta solida"

Non sono stati ancora definiti con esattezza i cambiamenti in consiglio comunale a Scandiano dopo le dimissioni, annunciate giovedì dal Comune, dei consiglieri di minoranza Patrizia Maselli e Angelo Santoro. Maselli era scesa in campo come candidata sindaco alle ultime amministrative per il Movimento 5 Stelle, Santoro per il centrodestra. Santoro era l’unico consigliere del gruppo ‘Scandiano unita’ dopo che gli altri tre consiglieri avevano formato il gruppo misto guidato da Alessandro Nironi Ferraroni.

"Non conosciamo il consigliere che subentrerà ad Angelo Santoro. Nel caso, dovrà scegliere se rimanere da solo oppure aderire al gruppo misto – sottolinea Nironi Ferraroni –. Il vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale non prevede infatti la costituzione di nuovi gruppi consiliari. In ogni caso non avvertiamo alcuna esigenza di cambiare un assetto organizzativo che in questi anni ha così efficacemente operato in ambito consiliare, assicurando un’opposizione penetrante e costruttiva".

Intanto l’ex consigliere Santoro ieri è nuovamente intervenuto sul tema dell’ospedale Magati. "Vorrei dimenticare i fasti del nostro ospedale sotto la guida della dottoressa Riccò quando gli scandianesi e i residenti del distretto sanitario erano invidiati dalle comunità limitrofe per l’eccellenza dei servizi che venivano loro offerti – osserva Santoro –. Con le ultime ‘uscite’ praticamente non ci sono più medici o quasi, i rari infermieri rimasti aspettano di andare in pensione e ciò che resta è affidato al day hospital e alla lungodegenza. L’Osco è affondato ancor prima di iniziare la navigazione".

Per Santoro il punto di primo intervento "per il momento lo ignoriamo in quanto attualmente è stato affidato ad un privato anche se pare che il contratto non gli verrà rinnovato. Però in questo caso il ‘reparto’ sarà sostituito da un Cau (centro di assistenza e urgenza), una sorta di ‘parente’ della guardia medica che non saremmo in grado nemmeno di gestire perché sprovvisti della strumentazione necessaria per intervenire sull’eventuale aggravamento di un paziente".

Matteo Barca