No a Iren, niente anticipo sulla tariffa puntuale rifiuti

I Comuni di Rubiera e Scandiano hanno deciso di non anticipare il pagamento, chiesto da Iren, della scadenza della tariffa corrispettiva puntuale dei rifiuti. A Reggio invece l’anticipo di tre mesi è stato autorizzato dal Comune e nel capoluogo si sono accese le polemiche.

Il sindaco di Rubiera, Emanuele Cavallaro, ha ufficializzato che il Comune "non ha deliberato alcun anticipo del pagamento delle fatture della tariffa rifiuti da parte dei cittadini. Non credo proprio che Iren possa autonomamente decidere le scadenze dei pagamenti del servizio. Lo preciso perché mi hanno chiesto informazioni dopo alcune notizie riportate dai media e dopo che le fatture sono arrivate ai residenti del comune vicino".

Cavallaro ha spiegato che a Rubiera non è stato "definito alcun anticipo, non ci sembrava il caso. Abbiamo valutato che molte famiglie in questi mesi sono già alle prese con le bollette invernali da pagare. Non sovrapporre le scadenze ci pareva prioritario".

Il Comune di Scandiano ha mantenuto le scadenze al 31 maggio e 2 dicembre. "Non è stato possibile accogliere la richiesta di Iren – dice l’assessore al bilancio Elisabetta Leonardi – per ragioni sia di anticipazione finanziaria che sarebbe stata spostata in capo ai cittadini, ma anche per ragioni di calendario delle scadenze tributarie del Comune che avrebbero visto degli accavallamenti. Le scadenze per la tariffa restano fissate al 31 maggio per la prima rata e al 2 dicembre per la seconda, in continuità con gli anni precedenti e con un calendario che non sovrappone le diverse scadenze tributarie". Pure Campagnola non ha autorizzato l’anticipo.

A Reggio intanto continuano le proteste per le fatture in anticipo. Dario De Lucia con Coalizione Civica ha presentato un’interpellanza per chiedere di correggere la situazione: "Non si capisce perché il pagamento debba avvenire tre mesi prima, considerando che molte famiglie ora contano bene gli euro per arrivare a fine mese". Francesco Fantuzzi di Reggio Città Aperta sottolinea che "questo nuovo meccanismo non deve essere automaticamente recepito dai Comuni". Il sindaco Luca Vecchi è intervenuto a Telereggio rispondendo alle polemiche: "Siamo parlando di una Tari invariata. E’ semplicemente un cambio delle abitudini".

Matteo Barca