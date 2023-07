"No a Portanova" in stile street art La protesta sui muri della città ispirata ad Artemisia Gentileschi

Protesta sotto forma di street art sui muri muridella città contro Manolo Portanova, il neo calciatore della Reggiana condannato in primo grado per violenza sessuale di gruppo. La singolare iniziativa – che segue il sit-in delle associazioni femministe di una settimana fa in piazza e la scia di polemiche che hanno diviso Reggio – è stata messa in atto dal centro sociale Casa Bettola in collaborazione con il Collettivo Fx ed è stata denominata ’Artemisia in Granata’. Prende infatti spunto da Artemisia Gentileschi, artista che nel 1612 denunciò il proprio stupratore. "Ancora oggi, quattrocento anni dopo, le donne che subiscono forme di violenza di genere faticano a denunciare e, quando lo fanno, spesso non vengono credute. Oggi Artemisia è apparsa sui muri di Reggio Emilia indossando la maglia granata della Reggiana – spiegano i promotori – I suoi occhi guardano dritti nei nostri. Con i manifesti che rivestono gli spazi pubblici della città alcune tifose e tifosi insieme al Collettivo Fx hanno voluto prendere parola nel dibattito intorno all’acquisto da parte della Reggiana di Manolo Portanova (che intanto ieri ha giocato la sua prima amichevole col club, ndr), facendo emergere un tema spesso ignorato nel mondo del calcio e nella società: la violenza maschile sulle donne. Lasciamo parlare i muri, lasciamo parlare i dati Istat: una donna su tre in Italia ha subito almeno una forma di violenza di genere. Nel 2021 sono state accolte 352 donne dal centro antiviolenza di Reggio. Dal 1997 a oggi circa 7mila donne di Reggio si sono rivolte al centro antiviolenza". Così come l’artista Simone Ferrarini spiega le ragioni: "No, non è un reato come un altro. Non vuole essere un attacco alla società sportiva o contro i tifosi, ma è una grande occasione per approfondire un problema; in questi giorni abbiamo dimostrato come molti di noi lo sottovalutano o non lo conosco. Mentre sì, è un attacco (anche se non esplicito) al mondo culturale, soprattutto quello che schifa il tifo, si scandalizza, ma si impegna rigorosamente solo per fare eventi di nicchia. Forza Regia".