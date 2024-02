"No ad altri Cpr lager". In città 2.057 stranieri arrivati in un anno: "Serve regolarizzarli"

A fronte di 666 cittadinanze italiane consegnate nel 2023 a Reggio, sono 2.057 gli stranieri giunti a Reggio e 1.285 persone sono partiti per altri comuni, provincie e regioni. Numeri signficativi che potrebbero anche essere presi in considerazione nella riflessione di aprire nuovi centri di permanenza per il rimpatrio. Al momento nella nostra città non ce ne sono, ma la rete di associazioni mette le mani avanti e dice "No ai Cpr!". Sarà lo stesso grido congiunto con cui associazione Città Migrante, Cgil e Arci Reggio parteciperanno alla mobilitazione regionale convocata per il 2 marzo a Ferrara, contro l’apertura di nuovi centri di permanenza per il rimpatrio, nella regione, come ribadito ieri nella sede della camera del lavoro di via Roma. Una data scelta dalla rete regionale per la mobilitazione, partita davanti alla prefettura di Bologna, e per richiedere la chiusura di tutti quelli attivi.

Nonostante a Reggio non esistano Cpr, la giornata di presidi per un’opposizione compatta, vedrà comunque anche la nostra città in prima linea. "Considerare i migranti alla stregua di criminali è una scelta politica – ribadiscono Cgil, Città Migrante e Arci, rappresentata da Mirco Marmiroli – Inoltre i Cpr hanno un costo. Nel periodo 2018/2021 la loro gestione ha richiesto 44 milioni di euro". Ecco perché la rete si schiera contro la detenzione e criminalizzazione dei migranti, e a favore invece di una regolarizzazione contro lo sfruttamento, percorsi di approdo sicuri contro il business dei trafficanti e delle morti in frontiera e di un’elaborazione di programmi di cittadinanza e integrazione per i richiedenti asilo, affinché contribuiscano alla collettività.

"In Emilia-Romagna è al vaglio l’apertura di nuovi Cpr che dovrebbero essere centri di gestione dei migranti in entrata, per agevolare processi di riconoscimento, permanenza e rimpatrio, e dei diritti di asilo, mentre in realtà si sono trasformati in carceri vere e proprie – dichiara Luca Chierici, Cgil Reggio – se non lager, con condizioni di sovrappopolamento, per persone che, ricordiamolo, non hanno commesso nessun reato al momento di entrare nel nostro Paese e vengono detenuti nei centri, senza possibilità di uscire, in attesa di sapere se potranno avere titolo per rimanere in Italia".

La fuga dai Cpr significa passare in uno stato di clandestinità, che, ricorda Chierici, "Coincide con la percezione di una fantomatica emergenza migrazione, quando in realtà è ormai fenomeno strutturale e la stessa politica di propaganda del Governo si è affievolita negli ultimi tempo, riconoscendo l’utilità della presenza dei cittadini immigrati sul nostro territorio".

La giornata è servita anche a ricordare Ousmane Sylla, ragazzo di 22 anni originario della Guinea, morto suicida il 4 febbraio nel Cp di Ponte Galeria ( Roma). "I Cpr sono di fatto strutture di detenzione amministrativa dove vengono richiusi i migranti per il solo fatto di non avere i documenti – precisa Federica Zambelli, presidente Città Migrante - vi possono essere rinchiusi anche i richiedenti asilo provenienti da paesi sicuri se non forniscono una garanzia economica (pari a 4.938 euro). Cifra che vista la detenzione non sarebbero in grado di trasmettere".