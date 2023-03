No al bullismo: le azioni hanno conseguenze

In questo anno scolastico l’istituto Galilei propone un progetto molto importante, coinvolgendo tutti i suoi alunni, per opporsi a qualsiasi forma di bullismo. Il progetto, dal titolo ’Spot Bullying’ si è svolto dal 7 febbraio (una data simbolica: la Giornata mondiale contro il bullismo ed il cyberbullismo) al 7 marzo. È stato organizzato in quattro tappe, che segnano i momenti significativi in cui gli alunni hanno potuto confrontarsi, riflettere e dare sfogo alle loro idee e creatività.

Noi alunni di I E abbiamo iniziato il progetto il 13 febbraio, giorno in cui si è svolta la prima tappa. La classe si è disposta in cerchio per partecipare a questa prima attività. Abbiamo ragionato su temi fondamentali, tra cui l’empatia e l’autostima.

Il giorno successivo abbiamo affrontato il secondo incontro e la nostra chiacchierata si è concentrata su ciò che succede nel mondo dell’online, per cercare di capire quanto sia necessario imparare a gestire e a migliorare le relazioni online, facendo attenzione a come ci si comporta nel mondo virtuale.

Durante questo incontro alla classe è stata proposta un’attività: partecipare a una chat di gruppo pensando a come stare bene senza far sentire nessuno offeso o discriminato.

E abbiamo scritto le regole da rispettare in chat, partendo dal rispetto reciproco.

Durante la penultima tappa, che si è svolta in due giornate diverse, il 22 e il 27 febbraio, abbiamo ripercorso tutti gli argomenti affrontati in classe e abbiamo dato vita ad uno spot antibullismo, di cui noi stessi siamo diventati attori protagonisti, mettendo in gioco tutta la nostra creatività.

Tutti i ragazzi della scuola hanno partecipato al progetto e hanno svolto queste attività nelle proprie classi, così il 7 marzo studenti e insegnanti si sono raccolti nella palestra della scuola per l’ultima tappa di questo percorso, dove abbiamo incontrato le forze dell’ordine. C’è stata poi la premiazione dei video realizzati dalle varie classi. I rappresentanti delle forze dell’ordine ci hanno spiegato come si comporta la Legge di fronte agli atti di bullismo verso chi li fa – ma anche verso chi li subisce – e che: "Le azioni hanno delle conseguenze".

Alcuni di noi hanno fatto delle domande agli ospiti delle forze dell’ordine, che hanno risposto chiarendo i nostri dubbi. Subito dopo sono stati visti i video e una giuria composta da professori ha assegnato un premio e un attestato a ogni classe, in base alle caratteristiche migliori del video. Noi di I E ci siamo aggiudicati il premio di Miglior Cast. Partecipare a questo progetto è stato molto bello, ma anche interessante e istruttivo per noi giovani.

Classe I E