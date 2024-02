Colluttazione con un agente e no al drogatest dopo un incidente: denunciati

Reggiolo (Reggio Emilia), 9 febbraio 2024 - Ha sbandato in auto sotto gli occhi di un agente di polizia stradale fuori servizio, sulla Provinciale che attraversa l’abitato di Brugneto, a Reggiolo. Uscito illeso dalla vettura, ma in stato di alterazione, un 44enne ha rifiutato le cure sanitarie. Ma invece di attendere l’arrivo della pattuglia della polizia stradale per i rilievi, l’automobilista si è fatto venire a prendere da un amico, di 37 anni, tentando di sottrarsi agli accertamenti.

L’agente ha cercato di fermarli. Ne è nata una breve colluttazione tra il poliziotto e i due uomini, poi riusciti ad allontanarsi. Ma grazie alle immagini delle telecamere ai varchi del paese, tra Reggiolo e Luzzara, si è riusciti a individuare a Reggiolo l’auto con i due uomini. Hanno rifiutato il controllo sul consumo di droga. E per questo sono stati denunciati in concorso per guida sotto l’influenza di sostanza stupefacente, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale. L’amico intervenuto successivamente deve rispondere anche di guida in stato di ebbrezza alcolica, essendo risultato con un test alcolemico di 0,94 grammi/litro.