"No al massacro, Palestina libera". La manifestazione in centro storico

Non solo "no alla violenza sulle donne", ma anche "no al massacro dei civili palestinesi" e "no alla guerra". Dopo la partecipatissima ’Camminata in rosso’ partita al mattino da piazza Prampolini a sostegno delle donne, al pomeriggio centinaia di cittadini reggiani, e non solo, sono tornati in strada al grido di ’Palestina libera’ per chiedere il cessate il fuoco immediato e lo stop al "genocidio" e all’occupazione in corso da parte di Israele. Tra i partecipanti molti giovani, studenti e cittadini di origine straniera, soprattutto marocchini, comprese famiglie con bambini, che hanno indossato la kefiah, copricapo e simbolo palestinese, tra le bandiere sventolanti della Palestina, del Partito Comunista e di Potere al Popolo. Il corteo, organizzato dall’"Assemblea reggiana in solidarietà con il popolo palestinese", è partito da piazza della Vittoria per fare una prima sosta davanti al monumento alla Resistenza reggiana, dove è stata posta simbolicamente una kefiah intorno al collo della donna della scultura.

La manifestazione, capeggiata dall’avvocato reggiano Vainer Burani, si è poi snodata per il centro della città facendo tappa davanti alla sede di Confindustria, dove sono state deposte ‘pietre d’inciampo’ "in memoria degli oltre 5.500 bambini sterminati in poco più di 40 giorni di guerra". I manifestanti si sono poi diretti in piazza Prampolini, prima di fare ritorno al punto di partenza.

"Vogliamo lo Stato palestinese riconosciuto con i confini del ’64 - ha gridato Matteo Neri, dell’Assemblea - altrimenti non ci sarà mai pace per il popolo palestinese". "Ci parlano di tregua - ha aggiunto Mariam, del gruppo ‘Giovani palestinesi d’Italia’ - ma il genocidio non è finito qui. Ogni anno ci sono tra i 500 e i 1000 bambini palestinesi detenuti dall’esercito israeliano. I cosiddetti prigionieri sono tutti ostaggi". L’avvocato Burani ha sottolineato che "c’è stato uno scambio di prigionieri", e che "quando l’altro è riconosciuto come legittimo belligerante, tutto quello che uno fa al di là di ciò che è previsto dalle convenzioni internazionali di Ginevra è un crimine di guerra" e che "Israele sta commettendo, un giorno dopo l’altro, dei crimini di guerra".

Giuliana Sciaboni