"No al mega impianto fotovoltaico"

"Non vogliamo qui Giambattista, se ne vadano altrove". "Giambattista" è il nome di un enorme impianto agri-fotovoltaico che, secondo il progetto presentato dalla società Lilo Solar srl di Roma, sorgerà su prati coltivati ad erba medica e pomodori a ridosso della via Emilia tra Sant’Ilario e Calerno su una superficie di 175,121 ettari; l’estensione dell’area occupata dagli "specchi" sarà quasi pari a quella dell’intera frazione: 81,876 ettari.

Secondo l’azienda romana, che investe sull’opera 68 milioni di euro, a regime il parco avrà una potenza nominale complessiva pari a 80 MWp, che saranno poi immessi sulla rete tramite un elettrodotto interrato di 2 km; è prevista una "vita utile di esercizio stimata" in circa 30 anni al termine della quale si procederà al "completo smaltimento con ripristino delle aree interessate", che attualmente sono di proprietà di privati reggiani. Essendo un’opera d’interesse pubblico di livello nazionale, non è necessaria l’autorizzazione del Comune.

Il progetto ha suscitato una levata di scudi tra i cittadini ed i politici, mentre il Comune ha inviato un dettagliato documento con 8 rilevanti osservazioni alla Regione ed al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, preposti all’autorizzazione di simili campi solari. Le più rilevanti parlando dello stravolgimento del paesaggio rurale tipico della media pianura reggiana, su cui tra l’altro insistono la settecentesca Villa Spalletti Trivelli, circondata da una splendida tenuta, e - a nord della Via Emilia - la Corte Inzani, con la villa del XVII secolo, le caratteristiche colombaie a torre e l’oratorio.

"Giambattista" dovrebbe essere installato proprio ad est di quest’ultima e davanti alla lussuosa dimora oggi usata per matrimoni ed eventi. I residenti sono estremamente preoccupati: "Nei giorni scorsi siamo venuti a conoscenza di un progetto del Ministero per un enorme campo fotovoltaico - scrivono dal comitato Orgoglio Margheritino - Un progetto enorme, per noi mostruoso, che consumerebbe una quantità di terreno pari al 5% del suolo comunale. Noi non siamo contro le energie rinnovabili, anzi, ma siamo per un utilizzo sensato del suolo. Abbiamo contattato tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale per sapere quale è la loro posizione in merito, e con nostro piacere, ci hanno risposto che anche loro, nella loro totalità, sono contrarie a questo campo fotovoltaico. Ovviamente continueremo a tenere monitorata la situazione".

Anche Alberto Iotti, candidato a sindaco della lista Alternativa Civica, esprime opposizione: "Non siamo contrari produrre energie rinnovabili perché è il futuro per ridurre le emissioni e l’effetto serra, ma vogliamo anche a preservare l’identità paesaggistica del nostro territorio. Chiediamo che questo impianto venga realizzato in un luogo non identitario".

Dai documenti depositati da Lilo Solar srl l’intervento comporterà la realizzazione dell’elettrodotto e di cabine, strade interne e soprattutto l’installazione di 114.296 moduli fotovoltaici bifacciali ancorati su 2.206 trespoli detti tracker (strutture mobili ad inseguimento solare monoassiale di rollio) sostenuti da pali. Altezza? Oltre 4 metri. Si integrerà la produzione agricola al "mostro" fotovoltaico: vicino e sotto alle celle si coltiverà erba medica, nelle aree residue pomodori. L’area verrà circondata da filari di olmi e siepi di olivella, che crescendo dovrebbero mitigare l’impatto visivo.