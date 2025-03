"No al patriarcato. Evviva la natura"

"La violenza maschile sulle donne per noi è uguale alla violenza sulla natura che stanno perpetrando nel territorio e fuori, soprattutto in riferimento alla questione del nuovo Conad, ovvero la costruzione di un nuovo supermercato laddove sorge un bosco spontaneo – afferma Magda Gabbi, giunta di buon ora al presidio davanti al Conad superstore - È una violenza della stessa entità: perciò noi siamo qui oggi per dire a gran voce no al patriarcato in qualsiasi forma e nessuna distruzione della natura, perché la matrice della sopraffazione verso il genere femminile e il patrimonio ecologico terrestre è la stessa".