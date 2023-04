"No al porta a porta in centro"

Impegno per ambiente e gestione rifiuti arriva dalle proposte elettorali della lista di Centrodestra a Correggio, guidata dal candidato sindaco Simone Mora.

Il portavoce della Lega, Riccardo Rovesti, propone il potenziamento del sistema fognario, incentivi alla piantumazione privata, fino a tariffazione sui rifiuti basata "sull’effettiva quantità dei rifiuti prodotti da ciascuna famiglia che non dovrà più basarsi sul numero di sversamenti". E ancora: "Siamo contrari al porta a porta in centro storico in quanto favorisce l’insorgere di emissioni sgradevoli. Studieremo la realizzazione di aree di conferimento a cassonetto sottosuolo con accesso attraverso una tessera di riconoscimento e pesatura dello scarto indifferenziato".