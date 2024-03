No alla White List per il consorzio. Salati: "Non lascio i ruoli in Lega"

"Non lascio le cariche e l’impegno in politica". Lo puntualizza Roberto Salati, segretario provinciale della Lega, dopo aver ricevuto – come anticipato ieri dal Carlino – dalla prefettura di Reggio una comunicazione di avvio di procedimento di diniego della White List per il consorzio Edilgest di cui era amministratore unico. Ruolo dal quale si è subito dimesso. "Non sono stato colpito io, ma una quindicina di ditte consorziate. Ma proprio per non avere alcuna ombra e tutelarmi, ho rimesso il mio incarico di vertice. Anche se resto in regime di prorogatio, fino alla nomina del nuovo amministratore che avverrà lunedì. Ho già convocato l’assemblea. Fino a quel momento posso svolgere solo funzioni ordinarie", chiarisce il coordinatore del Carroccio reggiano. La procedura prefettizia riguarda infatti soggetti calabresi che dai controlli sono risultati essere parenti (l’ispezione arriva fino al sesto grado) oppure frequentanti pregiudicati o condannati nei processi contro la criminalità organizzata. Ad esempio, un uomo è stato sorpreso una sera in una sala slot dove era presente un appartenente alla cosca.

La Lega, seppur non abbia fatto comunicazioni ufficiali, fa sapere che la vicenda non condizionrà il ruolo di Salati e non avrà ripercussioni neppure nelle scelte della coalizione del centrodestra nella scelta del candidato sindaco, decisione che verrà presa con un summit a Roma tra i vertici dei tre partiti (Carroccio, Fd’I e Forza Italia). Come descritto giorni fa dal nostro giornale, in pole position ci sarebbe Benedetta Fiorini in quota Lega, specie se a Sassuolo – nel gioco di incastri politici – verrà scelto un candidato della fiamma. Ma non è escluso anche un ritorno clamoroso su Giovanni Tarquini, per ora candidato civico indipendente dopo essere stato a lungo corteggiato dal centrodestra. Dopo la ‘scoppola’ alle Regionali in Sardegna, sono in rialzo le quotazioni per mantenere come candidati i sindaci uscenti. A quel punto se a Sassuolo sarà riconfermato Menani (Lega), a Reggio toccherebbe ad uno di Fratelli d’Italia (Aragona?). A meno che non si chiuda in maniera unitaria su Tarquini tanto voluto da tutta la coalizione reggiana.

Daniele Petrone