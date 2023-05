"No all’automedica accorpata"

Anche Viano contesta il possibile accorpamento delle automediche di Montecchio-Scandiano con l’ipotesi di una sede a Puianello per servire la Val d’Enza e la zona ceramiche. "Al momento – dice il sindaco Nello Borghi – non è stato ufficializzato nulla, ma pure noi siamo in disaccordo con l’ipotesi di creare a Puianello la sede dell’automedica accorpando Scandiano e Montecchio: Viano ha un territorio ampio e articolato con frazioni distanti come Regnano e San Giovanni di Querciola. E’ necessario mantenere l’automedica a Scandiano. E’ altissima la preoccupazione sulle notizie emerse negli ultimi giorni".

Il primo cittadino vianese evidenzia la "posizione di contrarietà" sulla riorganizzazione del servizio, già ‘bocciata’ dai sindaci di Scandiano, Rubiera e Casalgrande. "L’automedica – osserva Nello Borghi – ha senso se interviene entro tempi consoni con l’emergenza sanitaria. In questo modo si perderebbe il servizio. Siamo dunque contrari all’ipotesi dell’accorpamento con Montecchio".

Il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi, come riferito nell’edizione di ieri, aveva sollecitato i colleghi Nasciuti (Scandiano) e Cavallaro (Rubiera) a creare "un fronte comune per l’automedica" ribadendo che la "raccolta firme partita da Casalgrande, con la collaborazione di diverse forze politiche, era quindi fondata e avrebbe avuto un successo ancor più marcato, oltre le 5mila sottoscrizioni già raccolte, se già in un primo momento tutti i Comuni del territorio fossero stati uniti nel contrastare questa ipotesi".

Matteo Barca