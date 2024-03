"No all’autoritarismo di Dio, Patria e Famiglia. Non siamo l’angelo del focolare"

Otto marzo di sciopero per le donne, le lavoratrici, i lavoratori, le persone a soggettività LGBTQIA+, per riaffermare la centralità di questa data "contro ogni forma di patriarcato, ma anche contro il capitalismo e questo Governo". Tante istanze, tanti diritti per cui hanno preso posizione i partecipanti ieri mattina, di fronte alla Panizzi al grido di ‘Viva la ribellione transfemminista che rivendica i propri diritti’. Nel mirino, "il continuo attacco alla libertà, in questi 17 mesi, attraverso una campagna volta a favorire una società autoritaria nello slogan Dio, patria e famiglia". Anche la donna "come angelo del focolare – dichiara Eliana Bartoli, Donne libertarie – rientra nel discorso politico e culturale".

Lara Maria Ferrari