No all’unità cinofila: "Un’occasione persa"

Polemica a Correggio sulla proposta di istituire una unità cinofila al corpo unico di polizia locale del distretto della Pianura Reggiana. All’ultimo consiglio comunale il gruppo "Si può fare", con Giancarlo Setti, ha presentato una mozione sulla costituzione di una unità cinofila antidroga in forza alla polizia locale. Un po’ come si sta facendo alla polizia locale della Bassa Reggiana con l’addestramento di un cane pastore tedesco e del suo conduttore. "Correggio – dice Setti – non è esente dai problemi di microcriminalità legati a spaccio e consumo di stupefacenti. Ma la nostra mozione non è passata in consiglio comunale, a causa del voto contrario delle forze di maggioranza. La nostra proposta è quella di un nucleo operativo cinofilo in forza alla polizia locale che avrebbe visto un rafforzamento delle funzioni di ordine pubblico attraverso una maggiore azione di deterrenza e capacità investigativa nella ricerca di droga ed interventi in tema di Protezione civile. Lo si poteva fare, eventualmente anche ricorrendo a forme di finanziamento come bandi specifici già emessi dalla Regione Emilia-Romagna". Setti si dice deluso dalla bocciatura della mozione: "Una occasione persa per aumentare il grado di sicurezza dei cittadini nonché di prevenzione e deterrenza contro una tipologia di reato strumento della criminalità organizzata e che si sta diffondendo in maniera subdola tra i giovani". Nell’altro distretto della Bassa, invece, c’è già Argo, pastore tedesco di quasi nove mesi, in forza alla polizia locale, nell’ambito del progetto "Sixty for Safety" per la creazione di una unità cinofila antidroga e per ricerca persone. Argo, proveniente da un allevamento specializzato, è stato affidato a una operatrice di polizia, conduttrice e custode.

Antonio Lecci