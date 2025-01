"No biometano", affollata assemblea a Gualtieri

Gualtieri (Reggio Emilia), 11 gennaio 2025 - Nuovamente gremita la sala civica di palazzo Greppi, ieri sera a Santa Vittoria di Gualtieri, per l’assemblea organizzata dal Comitato Aria Buona sul contestato progetto per la realizzazione di un impianto di Biometano, su cui lunedì dovrebbero esprimersi gli enti della Conferenza dei servizi. I cittadini, così come Comuni, Unione Bassa Reggiana e Provincia, hanno già espresso parere contrario al progetto, di fronte ai potenziali effetti negativi che avrebbe sul territorio, in particolare il traffico veicolare e l’inquinamento atmosferico, in una zona già gravata da problemi strutturali e ambientali piuttosto evidenti. Presenti anche i sindaci di Gualtieri, Castelnovo Sotto, Poviglio, il presidente dell’Unione Bassa Reggiana, consiglieri di maggioranza e opposizione del territorio. Il portavoce del Comitato, Paolo Ferrarini, ha evidenziato le principali caratteristiche dell’impianto, giustificando con questo la richiesta di bloccare il progetto. Gli elementi su cui riflettere sono l’aumento del traffico, previsto con 12 mila trasporti annui in mezzi pesanti, la zona allagabile in cui sorgerebbe l’impianto, la produzione di evidente quantità di materiale digestato che dovrà essere sparso nella zona. I dati sull’impatto odorigeno e sul traffico, presentati in fase di progetto, non vengono definiti affidabili dai cittadini. Ora si attendono risposte dalla Conferenza dei servizi, rinnovando la richiesta di approfondimenti tecnici, di analisi della situazione e di rigetto del progetto Biometano.