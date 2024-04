"No" del centrosinistra alla Vassallo

Il clima della campagna elettorale si sta riscaldando e risveglia gli animi degli aspiranti candidati. Tra questi Nadia Vassallo dell’attuale gruppo di minoranza ‘Castelnovo ne’ Cuori’, è intenzionata a riprendere le sue battaglie tra cui quella forte del ’punto nascite’, mai abbandonata. Era partita con l’idea di entrare nella lista di Emanuele Ferrari (centrosinistra), ma poi non essendo stata accolta, ora si propone, sempre coi suoi temi e rivendicazioni, con la lista di Ermanno Briglia (centrodestra). "Qualche mese fa il responsabile di un partito della coalizione di centrosinistra di Castelnovo mi ha offerto un passaggio in lista garantendomi comunque indipendenza rispetto allo schieramento politico. Dopo che ho deciso di accettare, ieri mi ha telefonato il candidato sindaco Ferrari dicendomi che l’ingresso in lista non è possibile. Ho preso contatti col centrodestra per questo percorso, in caso contrario mi ripresenterò con una lista civica". Immediata la replica di Ferrari: " Non sono scelte personali, ma valutazioni ampie che nascono nel lavoro di gruppo. Mi sorprende questo proporsi di Nadia a tutti gli schieramenti in nome di un civismo che non fa distinzioni tra programmi, idee, valori e sviluppo del territorio".

s.b.