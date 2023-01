No-Vax, imbrattatore e dipendente comunale

Cinque denunciati per le scritte ’No Vax’: dodici scritte su 31 apparse nel 2022 in provincia hanno dei responsabili identificati dalla Questura. Uno di loro lavora al Comune di Reggio e l’amministrazione si è attivata per avviare un possibile provvedimento disciplinare. "Abbiamo presentato una richiesta alla procura della Repubblica, di conferma di alcuni elementi - affermano dal municipio di Reggio –. Questa risposta potrà consentire eventualmente di avviare un provvedimento disciplinare nei suoi confronti. Al momento non abbiamo ricevuto una comunicazione formale. Attualmente non risulta sospeso, Ma ci siamo attivati". Tra le cinque persone denunciate, quattro sono reggiane: una casalinga, un dipendente agricolo, un insegnante e il dipendente comunale. Il quinto è dipendente di una ditta privata e risiede in provincia di Como.

"Per una città che cresce chiediamo più personale e più mezzi per la Questura", chiede Rosamaria Papaleo, segretaria generale della Cisl Emilia Centrale commenta l’operazione della Digos di Reggio che ha portato alla denuncia di cinque persone ritenute responsabili di danneggiamento aggravato, per aver vergato, da marzo ad ottobre 2022, scritte e simboli del movimento No Vax su beni immobili istituzionali, tra cui tre della Cisl. "Su Reggio la nostra stima è di un organico non rapportato all’evoluzione cittadina, aumentarlo è fondamentale oggi più di ieri, soprattutto alla luce di uscite e pensionamenti recenti", afferma Rosamaria Papaleo.