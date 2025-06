’No vax’ messi in fuga da dei giovani

Almeno tre persone, o forse quattro, sono state notate l’altra notte all’ingresso del cimitero monumentale di Correggio, in atteggiamento sospetto, fuggite quando in zona si sono avvicinati alcuni ragazzi provenienti in bici e in scooter dal vicino parcheggio del ristorante Mc Donald. Proprio uno strano movimento di fari di vetture, notato a distanza, ha attirato l’attenzione dei ragazzi, i quali hanno deciso di avvicinarsi per capire cosa stava succedendo.

Arrivati nei pressi del cimitero, è stata vista una vettura allontanarsi, seguita subito dopo da un secondo veicolo, un’utilitaria di colore scuro, che è partita a luci spente, forse per rendere difficile l’individuazione della targa. Solo dopo diverse centinaia di metri le luci sono state riaccese. I ragazzini, quelli in scooter, insospettiti, hanno cercato di seguire le due vetture. Ma senza riuscire a raggiungerle. La seconda auto, inoltre, avrebbe spento nuovamente le luci in marcia, mentre si allontanava, in direzione della zona industriale e verso la zona di Carpi.

Solo più tardi, osservando meglio l’ingresso del cimitero, ci si è accorti delle scritte "no vax" che erano state lasciate con spray rosso sulle alcune pareti gialle del camposanto correggese. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’episodio. Senza escludere collegamenti con altre simili scritte apparse nei mesi scorsi proprio a Correggio, perfino contro muri di recinzione di proprietà private, oltre che su strutture pubbliche, come accaduto in una scuola della vicina Rolo.

Antonio Lecci