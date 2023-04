Reggio Emilia, i no Vax 'attaccano' la sede della Cgil

Reggio Emilia, 12 aprile 2023 – Attacco no vax alla sede della Cgil, nonché della Camera del Lavoro, in via Roma a Reggio Emilia.

Come già nell’omologa sede di Ferrara, la scorsa settimana, questa mattina sono comparse delle scritte offensive che hanno imbrattato le vetrine della sede reggiana del più grande sindacato italiano, oltre che i muri circostanti. “Nazisti con i vaccini, assassini”, uno dei messaggi con cui il ‘commando’ ha imbrattato la sede di via Roma. Un messaggio che appare molto chiaro: i no vax stanno alzando il tiro anche a Reggio Emilia. Non più una qualche scritta nei parcheggi o nelle zone immediatamente adiacenti al centro storico della città, bensì, oggi, questo ‘attacco’, è stato compiuto nel cuore pulsante di Reggio, visto che la sede della Camera del Lavoro è posta all’interno dell’esagono che delimita, e al contempo, definisce il centro storico della città. Secondo una prima sommaria ricostruzione da parte della Digos presso la questura reggiana, che sta indagando sull’episodio, i fatti vanno collocati intorno alle 3 della mattina. Da quanto è emerso, il ‘gruppo’ che ha attaccato la sede della Cgil reggiana era composto da almeno tre persone.

Di queste, da una visione al momento superficiale, delle videocamere presenti all’interno della sede del sindacato, solo una di loro avrebbe compiuto questo gesto esecrabile: infatti, dai vari fotogrammi si vede un solo individuo darsi alla fuga. Tuttavia, allargando lo spettro e visionando le altre videocamere presenti in zona (quelle presenti nella via e a ridosso degli altri esercizi commerciali) emerge come a scappare a gambe levate siano almeno tre persone. Probabile che due si siano posizionati alle estremità della zona per controllare l’eventuale afflusso di persone (i controlli delle forze dell’ordine in via Roma sono costanti) per dare l’allarme a chi aveva il compito di scrivere con la bomboletta spray.

A scoprire l’accaduto sono state le donne delle pulizie intorno alle 4 della mattina, le quali hanno subito avvisato i dirigenti della Cgil reggiana che hanno allertato la centrale operativa della questura.

Sul posto sono arrivate prima le volanti, poi gli agenti della Digos che hanno iniziato ad acquisire i video della sorveglianza e dato il via alle indagini.

In mattinata poi si è costituito un presidio di militanti del sindacato, con la presenza del segretario reggiano, Cristian Sesena che ha parlato di “atto vigliacco, fatto da persone che non hanno niente di meglio da fare che imbrattare la sede del sindacato.

Che, ricordo, anche durante la pandemia, si è battuto sempre per la difesa dei diritti dei lavoratori e dei pensionati italiani. Abbiamo piena fiducia nelle forze dell’ordine, nella speranza che facciano piena luce sull’accaduto in modo rapido e determinato”. Sul posto, a portare la solidarietà dei comuni della provincia reggiana, il sindaco di Rubiera, Emanuele Cavallaro, e quello dell’Amministrazione comunale con l’assessore Lanfranco De Franco.