Nodo sicurezza in stazione: "Gli accessi vanno limitati"

In transito dalla zona stazione, in centro a Guastalla, proveniente da un locale pubblico della stessa zona, una donna è stata avvicinata da un gruppetto di tre uomini, apparentemente stranieri e probabilmente sotto effetto di alcolici, che l’hanno importunata, aggiungendo offese e minacce nei confronti della vittima. Solo il passaggio di alcune persone, dirette a piedi verso il centro, ha evitato che la situazione potesse degenerare, con i tre fuggiti in fretta, allontanandosi attraverso il sottopasso che collega il piazzale della stazione alla zona di Pieve.

Il fatto, accaduto nei giorni scorsi, ha destato qualche riflessione il fatto che il cancelletto di accesso al sottopasso fosse aperto, nonostante fosse quasi mezzanotte, quando invece quel passaggio dovrebbe essere chiuso nelle ore notturne. Inoltre, era aperto pure il cancello all’ingresso dell’area della stazione, che dunque resta facilmente preda di possibili malintenzionati.

Sulla questione sicurezza in quella zona intervengono anche i consiglieri comunali di opposizione di Per Guastalla, con una interrogazione che sollecita interventi per rendere più sicuro piazzale Marconi: "Occorre innalzare la recinzione del sottopasso – dicono i consiglieri – che oggi è facilmente scavalcabile e quindi, anche nelle ore notturne, il sottopasso può essere raggiungibile da parte di vandali. E poi la chiusura con cancelli definitivi dell’accesso al sottopasso e non più chiusure posticce con reti da cantiere e lucchetti, temporizzando i cancelli per la certezza della chiusura nelle ore notturne".

Antonio Lecci